Про аферу з майном Нацгвардії: суд призначив заставу екснардепу Микитасю у 5 500 000 гривень

Вищий антикорупційний суд України призначив запобіжний захід екснардепу (із групи "Воля народу" у попередній Раді) Максиму Мікітасю. Сталося це 4 жовтня, а розмір застави – 5,5 мільйона гривень.

Ухвалу ВАКС можна буде оскаржити після ознайомлення з повним текстом рішення суду. Про результати судового засідання написали у Центрі протидії корупції.

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Суд ухвалив застосувати до Микитася низку обмежень: він зобов'язаний відвідувати службових осіб з певною періодичністю, а також здати на зберігання до відповідних органів паспорт для виїзду за кордон. Важливо, що на Микитася надінуть електронний браслет.



Центр протидії корупції у твіттері написав про рішення ВАКС

Прокурори САП наполягали, щоб запобіжний захід був куди суворіший: тримання під вартою з альтернативою внесення 300 мільйонів гривень застави. Оскільки суд вирішив інакше, у прокуратурі планують це оскаржити.

Коротко про Микитася та в чому його підозрюють

Максим Микитась – один із найбільших київських забудовників, з червня 2010 року очолював Українську Державну будівельну корпорацію "Укрбуд" (яка неодноразово потрапляла у скандали).

Депутатом став у 2016 році, переміг в одномандатному окрузі № 206 у Чернігові як самовисуванець. У 2019 балотувався до Верховної Ради там же, однак програв кандидату від "Слуги народу" Антону Полякову.

2 жовтня 2019 року НАБУ й САП повідомили Микитасю про підозру в заволодінні майном Національної гвардії України на суму понад 81 мільйон гривень. Екснардеп, вважає слідство, використовував підконтрольні будівельні компанії та діяв у змові з екскомандувачем Нацгвардії, гендиректором компанії-забудовника, приватним оцінювачем та іншими особами. І у такий спосіб організував корупційну схему та заволодів нерухомістю Нацгвардії.

У НАБУ підрахували суму збитків у 81 мільйон 635 тисяч 448 гривень.

Слідство у справі триває з грудня 2017 року.