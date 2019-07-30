Про батьків, депутатську зарплату і роботу у Раді: інтерв'ю з Романом Грищуком

"Слуга народу" отримала більшість у новому скликанні Верховної Ради. У їхньому списку багато людей, які є новими для політики, проте відомих в шоу-бізнесі. Один з них – це керівник студії "Мамахохотала" Роман Грищук. 24 канал познайомить своїх читачів з новими обличчями української політики.

Ви вірите в те, що сталося?

Поки до кінця ще ні, але розуміння приходить з кожною хвилиною.

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Як вітали вас батьки? Які були емоції в рідних?

Спокійно. Нагодували. Приїхав ввечері, вже після перемоги, вони мене нагодували, і це було найкраще привітання.

Чи усвідомлюєте ви, яка на вас відповідальність? Люди дуже повірили. Більшість у Верховній Раді – у "Слуги народу".

Абсолютно усвідомлюю відповідальність.

Ким працюють батьки?

Батьки не пов'язані з політикою, не пов'язані з державною службою. Не бізнесмени.

Чи не відмовляли вас, можливо, батьки?

Навпаки. Я запитав деяких важливих для мене людей і всі підтримали: дружина, батьки, партнери по "Мамахохотала".

Зарплата народного депутата – 30 тисяч гривень. Ви одружений. Скоро чекаєте на поповнення. Цих грошей, можливо, буде мало?

У нас більша частина країни живе на набагато меншу зарплатню. Я не думаю, що це мало. Ми плануємо народжувати у звичайному пологовому будинку. Є допомога від держави за народження дитини. І це нормальна зарплата.



Роман Грищук з дружиною Анною

Який дохід у вас зараз на місяць?

Гроші, які я витрачаю, це приблизно як зарплата народного депутата.

Де ви проживаєте?

У мене однокімнатна квартира, село Софіївська Борщагівка.

Ви з Києва?

Народився в Печерському районі, в школу ходив в Голосіївському, університет - в Солом’янському. Cвоя квартира зараз – в Софіївській Борщагівці.

Про корпоративи і шоу "Мамахохотала"

Все ж таки, чи плануєте суміщати роботу з "Мамахохотала"?

Я ідейно залишаюсь "Мамахохотала". Усі права корпоративні я переписую на своїх партнерів. Шоу вести скоріше за все не буду. Як мінімум, перший час, тобто з другого серпня.

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Якщо друзівас будуть кликати на корпоративи?

Якщо з приводу шоу – я перші концерти вести не буду, але можливість не виключаю того, що я повернусь на сцену, тому що це один день займає. Якщо буде вихідний, то я не бачу в цьому проблему. А такі заходи як корпоративи - точно ні.

Одна з найпопулярніших сценок "Мамахохотала" про людину, яка була в комі, і якій лікар пояснює, що змінилось в країні.

О так!



Команда "Мамахохотала"

Ви знімали продовження після перемоги Зеленського. (зокрема жартували, що Зеленський вийшов в новорічну ніч під ялинку і люди повірили в Діда Мороза. На запитання одного з акторів: “хто більше підтримав Зеленського: Захід чи Схід?” Інший актор відповів, що 1+1). Ви писали ці жарти?

Я писав з кимось, конкретно цей жарт я не пам’ятаю.

Про вас жартувати будуть ваші колеги?

Я дуже хочу, щоб вони це робили. По-перше, вони це неформально роблять. Коли я після перемоги зайшов в офіс, то мені довелося пів години слухати жартів в тему “Рома-депутат”. Я дуже хотів би, щоби це продовжувалось в шоу. І жодного послаблення через те, що вони мене знають, я думаю не буде.

Про Зеленського і приєднання до команди "Зе"

Для вас було шоком, що Зеленський став президентом?

Це було прикольно. Ну в чому шок? Як я на зустрічах каже людям: друзі, ми живемо в історичну епоху. Ви зробили історичну річ, обравши президентом людину, яка до цього не була в системі. І от люди послухавши, зробили ще одну історичну річ.

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В який момент до вас прийшло це рішення податись в народні депутати? Вже після обрання Зеленського президентом?

Так, після, коли з'явилося вікно можливостей.

Чому "Слуга народу"? Чи пробували до інших партій доєднатись?

У мене до того не було жодної політичної діяльності. Я не був в жодній партії і не розглядав жодної іншої політичної сили.

Дмитро Разумков. У вас є спільне фото для передвиборчої газети.

Так, зустрічались. Я не скажу, що ми дуже добре знайомі, зустрічались.



Агітаційна газета майбутнього депутата

Із Зеленським: як часто бачились і як добре ви знайомі?

Ми не знайомі добре. Ви в нього колись працювали, коли були студентами, і зустрічались вже після того як він став президентом, але то було на декілька секунд.



Роман Грищук з президентом Володимиром Зеленським

Гасло “Зробимо їх ще раз”. Кого?

Стару корумповану владу. У випадку з мажоритаркою – старих феодалів, які по 17-30 років сидять на округах, засіюють їх. І думають, що вони тут князьки.

Запропонували вам чи ви?

Я долучився через ліфт. Моя мотивація була не просто йти в політику, а йти в Верховну Раду по 222 мажоритарному округу, в якому ми зараз знаходимось, це місце, де знаходяться найбільші університети України – КПІ та НАУ. Найбільший студентський округ. Де я провів одні з найкращих своїх років: студентські і перші роки нашої діяльності.

Робота в Раді: у планах Грищука комітет освіти

Ви теж закінчували КПІ. Яка у вас спеціальність і чи працювали хоч день за спеціальністю?

Медичні прилади та системи. Медико-інженерний факультет. Я проходив практику в інституті Амосова, але не працював за спеціальністю.

Ви вже казали, що у Верховній Раді хочете займатись саме системою освіти.

Я хочу працювати в комітеті освіти. В країні є величезна кількість експертів, які знають як змінювати систему, які дуже глибоко в темі. Моя першочергова задача – цих експертів. В яких є правильні думки, в яких є бажання, в яких є мотивація, але яким не давали – надати їм можливість проявляти свої ідеї ініціативи через мене. Мені, по-перше, хотілося б, щоби наша освіта була конкурентною і актуальною.



Роман пояснював виборцям, що таке робота депутата

Чи звертались до вас під час кампанїї студенти з якимось пропозиціями? От, наприклад, Зеленському писала, що давайте скасуємо ЗНО. От вам щось таке пропонували? Кардинальне?

По-перше, студенти – це частина моєї команди. Це люди, які ще навчаються, або щойно закінчили. Тому їм такі речі близькі. Прямо таких кардинальних – не було, тому що у мене більше помірковані люди.

Ви писали про змарнований потенціал Солом'янського району. Який саме потенціал є в Солом'янського району?

Солом'янський район – це просто унікальна історія. Є величезна кількість студентів, котрим потрібно надати можливість щось робити. Тобто, коли з одного боку є місцеве населення, яке живе в будинках, які уже старіючі. 90% будинків Солом'янського району побудовані з 1946 по 1986 рік. Тобто проблеми ЖКГ є, проблеми того, що старіюче населення – є, але з іншого боку – є студенти.

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Якщо поєднати ту силу, той креатив і мотивацію студентів – дати їм можливість працювати, змінювати для початку район, втілювати якісь ідеї, які покращать життя мікрорайону, пробувати. От я хотів би, враховуючи те, що тут є університети, щоб Солом'янський район став би таким плацдармом для інновацій, щось пробувати. Вийшло – круто, запаковуємо в кейс – даємо на всю Україну. Не вийшло – чому не вийшло, які проблеми.

Дивіться відео з передвиборчої кампанії Грищука:

Конкретніше: як ви, як народний депутат, хочете вплинути на Солом'янський район?

Я на кожній зустрічі пояснював людям, що таке народний депутат і в чому суть діяльності. Для більшої частини населення діяльність народного депутата – це поставити лавочки, зробити асфальт. На кожній зустрічі пояснював людям, яким чином я, як народний депутат, зможу впливати на їхнє життя.

Я розказував, що народний депутат – це інструмент. От у вас є інструмент, депутатський запит, і ми разом з громадськістю, я як Ваш представник у Верховній Раді, ви – як громада, ми можемо контролювати бюджет, контролювати закупки. Ви – через мене. В чому правильність мажоритарки була в тому, що я ваш представник, ви можете надавати свої ідеї.

Чи будете ви підтримувати законопроекти чи то від президента, чи то від партії, які, скажімо, не будуть вам подобатись чи ви не будете розуміти їхню суть?

По-перше, для того щоб приймати – потрібно розуміти суть, розуміти, на кого направлений, якщо навіть це буде не популярний законопроект, але ти розумієш, що в перспективі він призведе до економічного зростання України і кожного українці, то так я буду підтримувати навіть непопулярні законопроекти.

Бліц-опитування: про Революцію гідності, громадянство і Крим



Остання революція: як ви до неї ставились? Чи брали участь?



Я підтримував. Я ходив на Майдан.



Громадянство Вашої дружини – українське?



Звичайно (сміється). І в мене українське. І одне-єдине.



Чи є родичі в Росії?



Ні, немає, близьких немає.



Чи були в Криму після 2014 року?



Ні. Не був (сміється). Давайте, Крим – це Україна, Росія – агресор, мова – українська. Які такі ще червоні мітки треба сказати. Мені просто доводиться розвіювати міф, ну не міф, я не знаю, це технологія, яку накрутили, що "Слуга народу" – це якась не українська партія. Це найдивніше.

Люди телефонують і просять поремонтувати ліфт

Ви роздавали візитівки з номером телефону. З чим до вас люди дзвонили?

Три основні вектори: перший – це допоможіть, якась нагальна проблема: ліфт перестав працювати, яма на дорозі, дитячий майданчик. Другий – це люди просто вітають з перемогою. І третє – це пропонують себе в якості… свою допомогу. І свої ідеї.

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В одному з інтерв’ю ви згадували, що до вас підходили і пропонували якісь гроші як підтримку.

То було як тільки дізнались, що я йду. Різні люди. Приходили й казали: “готові давати гроші на підтримку Вашої кампанії просто так”. Просто так в нашому житті нічого не буває. Тому ми всім відмовляли для того, щоб максимально чисто, максимально незалежно пройти цю кампанію.



Роман Грищук переміг на мажоритарному окрузі Києва

Це були бізнесмени?

І бізнесмени, і колишні політики.

Колишні політики? А з якої партії?

Не з тієї партії, яка зараз перемогла.

Хто фінансував ваш штаб?

За рахунок партії і за рахунок особистих коштів.