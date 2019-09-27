Про ботоферму, критику і "смотрящих" Столара та Суркіса: Віталій Кличко дав відверте інтерв'ю

Про ботів, спілкування з громадськістю, критику та зв'язки зі Столаром і Суркісом – у програмі Данила Мокрика "Рольові ігри" розповів мер Києва Віталій Кличко.

Про ботів та перегляди своїх інтерв'ю

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Під вашим інтерв’ю з Cоколовою було багато ботів, які вас хвалили.

Боти які хвалять? Добре. Ви знаєте, що, я замовив їх. Пішов на ботоферму, хлопці – кажу, – буде зараз інтерв’ю, повинні хвалити!

Ви жартуєте зараз?

Я відверто хочу сказати: на вашу думку, боти впливають на громадську думку чи ні?

Мені важко сказати, але якщо вони існують…

Я переконаний в тому, що на громадську думку більш за все впливають кроки людини – те, що вона робить (це перше), те, що презентує – відкриття об’єктів, досягнення. Це впливає на думку людей. Боти… ну цим займатися… Може хтось цим займається, ми багато про це чуємо. Від мене чекають, і на думку громадськості впливає: Кличко відкрив школу, відремонтував дорогу, відкрив парк. Це впливає на думку людей. А хтось щось сказав… Якщо ти будеш звертати увагу на кожний коментар… Я взагалі коментарі не читаю.

Не читаєте?

Не читаю.

І під цим інтерв’ю не будете читати?

У мене часу нема. Не факт, що я буду дивитися. Я не переглядаю свої інтерв’ю.

Не переглядаєте?

А для чого?

В мене таке запитання було заплановано на пізніше. Я вам скажу для чого. Я, наприклад, переглядаю.

Ви професіонал. Все те, що я хочу сказати – я сказав. І я знаю, що я сказав. Але для того, щоб переглядати… та я пам’ятаю все дуже добре.

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Переглядаючи свої інтерв’ю, ви могли би робити висновки, де треба було краще висловити свою думку. Це як бої свої переглядати. Ви ж бої свої переглядаєте?

Ммм, дуже рідко.

Чому?

Тому що бій я знаю покроково, знаю всі ключові речі. І щодо аналітики, то сам до себе ти ніколи не можеш бути об’єктивним. І потрібно чути думку тих людей, які більш професійні і можуть дати пораду. В цьому напрямку я можу звернутися, і ті хто дивитиметься, можуть підказати: в якому моменті потрібно було інакше реагувати, дати іншу відповідь чи розкрити питання. Я прислуховуюся. Сам аналізувати… Ви знаєте що, якщо я буду всі інтерв’ю переглядати, у мене часу не залишиться працювати.



Віталій Кличко

Давайте тоді завершимо частину з ботами. Тобто ви не знаєте, звідки беруться ось ці десятки, чи то не сотні, однотипних коментарів, мовляв, Кличко молодець.

І що нічого поганого не було?

Було. Є і негативні боти, але я кажу, що бачив позитивних. Ви не знаєте, звідки це береться?

Я не переглядав це інтерв’ю – ще раз повторюю. По-друге, я не читаю коментарі.

Про зв'язок із громадськістю та усвідомлення наявності реальної критики

А як ви тримаєте зв’язок із суспільною думкою тоді?

Прямо у громадян. Ходити по місту, спілкуватися з ними, і вони висловлюють свою думку. Спілкуючись з людьми, ти можеш більше аргументів сказати, переконати, почути. І я завжди звертаюся до людей: підкажіть, будь ласка, що не так, що потрібно покращити? І багато людей – і друзі, і знайомі, і взагалі пересічні кияни. Найбільш часте питання, коли зустрічаємося на вулиці: коли можна потрапити до вас на прийом. У мене чітка відповідь – ви вже попали, ви вже на прийомі.

Ви впевнені, що ви отримуєте адекватний зворотній зв’язок? Дужче часто трапляється так, що людина, потрапивши на якусь високу посаду, фактично, втрачає зв’язок з реальністю, тому що вона в якійсь своїй інформаційній бульбашці, і до неї негативне та критичне ставлення не потрапляє.

Тому я намагаюся завжди виходити з кабінету, тому завжди намагаюся спілкуватися відкрито з людьми, щоб, як то кажуть, не перебувати у теплій ванні. Тому що дійсно, коли ти постійно перебуваєш у кабінеті, ти перебуваєш у якомусь інформаційному вакуумі, який чи тобі роблять, чи ти сам себе… Я полюбляю ввечері пройтися по вулиці: по одному чи іншому району. По-перше, це така собі перевірка – я ж і головам районів і їх заступникам завдання даю. З іншого боку – це зустріч з людьми, з якими починаєш спілкуватися. І це об’єктивна думка. Тому що запланувати, підлаштувати зустріч Кличка неможливо. Людина підходить, і чути різні думки. Не обов’язково підходять з компліментами. Приходять з побажаннями.

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Ви знаєте, за що вас найбільше критикують?

Багато питань є.

Які б основні ви виділили?

Вивіз сміття, прибирання вулиць, недобрий стан в транспортній галузі. Тобто болючих питань в місті Києві достатньо. Люди іноді критикують за ті речі, які навіть самі не знають. Людина підходить до мене і каже: у нас ліфт не працює, вже скільки можна, ми зверталися… Починаємо перевіряти, я терміново зателефонував. З’ясовується і мені кажуть: вибачте, будь ласка, це кооператив, а в кооперативному домі обслуговування виключно на організації, як не підлягає місту.

Це дріб’язкові речі. Мені цікаво, чи ви знаєте глобальнішу критику?

Глобальніша критика більш пов’язана з маніпуляціями.

Нехай. Ви знаєте, в чому вона полягає?

Кличко не самостійний, Кличко містом не керує, містом керує хтось інший і так далі. Отака критика – глобальна, якщо не брати там ями, ліфти і все інше.

Так, ми говоримо про глобальні речі.

Одне можу сказати – ця думка нав’язується, і вона зманіпульована.

Про смотрящих: що Кличко думає про Столара і Суркіса

Був коментар про смотрящих. Ви знаєте, про кого саме говорять? Прізвища.

Так, постійно. Говорять там – Столар керує містом Київ, не Кличко. А я кажу: скажіть, будь ласка, хто такий Столар і як він може керувати Києвом. Він не депутат Київради, він не заступник, він не має ніякої посади. Так, дійсно, я знаю його, він був депутатом. Як керівник Київради я не можу не знати депутатів, але всім я постійно кажу: хто несе відповідальність, офіційно?

Офіційно завжди несе мер.

Несу я. Як я можу віддати кермо комусь іншому, хто не несе відповідальності, а я буду за це відповідати? Ну логіка є? Ну як можна такі речі робити? І ще раз, щоб таких маніпуляцій не було: всі рішення по місту Києву приймаються в кабінеті мера, мною особисто.

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Коли говорять про "смотрящих", то ви знаєте кого мають на увазі?

Постійно говорять: "Столар керує Києвом, не Кличко". Я кажу: "Скажіть, будь ласка, хто такий Столар? Як він може керувати Києвом? Він не депутат Київради, не заступник і взагалі немає ніякої посади". Так, я дійсно його знаю, він був депутатом. Але я завжди кажу, що відповідальність несу я як мер. То скажіть, будь ласка, як я можу віддати кермо комусь іншому, хто не несе відповідальності, а я буду за це відповідати. Ну, логіка є? Як можна робити такі речі? Всі рішення, що стосуються Києва, приймаються мною особисто.

Довідка: Вадима Столара вважають скандальним забудовником.



Вадим Столар

Питання у тому, чи ніхто на ці рішення не впливає? Наприклад, влітку оприлюднили відео, де ви зі Вадимом Столаром на дні народжені чи святкуванні у Монако.

Цьому відео вже декілька років. Я можу сказати, що я постійно перебуваю на днях народженнях. Мене запрошують, я говорю гарні слова, вітаю тощо. Ніхто ж не розповсюджує відео, де я зустрічаюся з Клінтоном, чи Меркель. Вони знаходять якісь речі і починають маніпулювати цим.

Відео: Кличко зі Столаром

Якщо вас людина запрошує на святкування, і ви говорите якийсь теплий тост, то це означає, що вас пов’язує дещо більше?

Можете собі уявити, якщо вас запросять на день народження, то ви скажете поганий тост?

Ну, я ж не зайду на день народження до Столара просто так?

Я знайомий з великою кількістю людей. Когось знаю добре, когось не так добре, нормально ставлюсь до всіх. І якщо потрібно сказати хороші слова – кажу.

Скільки разів ви були на дні народженні у Столара?

Один раз.

Ми з журналістами програми "Схеми" знімали день народження Григорія Суркіса. І ви там теж були.

Я кожного дня вітаю когось з днем народження. Когось особисто, когось телефоном.



Григорій Суркіс

Хто такий Григорій СуркісУкраїнський футбольний функціонер. З 1993 по 1998 рік був президентом київського "Динамо". Після цього до 2002 року носив титул почесного президента клубу. Тоді ж офіційно передав право власності своєму молодшому брату Ігорю.



З 1996 по 2000 рік Григорій Суркіс був президентом Професіональної футбольної ліги України та віце-президентом Федерації футболу України. У 2000 році він очолив ФФУ, якою керував до 2012 року. Після цього – почесний президент ФФУ. Після обрання очільником ФФУ став членом різноманітних комісій в УЄФА, а згодом і головував у деяких комітетах. У 2007 році був обраний у Виконком УЄФА. З 2013 року – віце-президент УЄФА. У 2019 році пішов з цих посад в УЄФА, залишившись в організації як почесний член. Окрім футболу, Григорій Суркіс з 2006 року – віце-президент Національного олімпійського комітету України.



У Верховній Раді Григорій Суркіс був двічі – з 1998 до 2006 року. Входив до фракції СДПУ(о) разом з Віктором Медведчуком.



Партія "Опозиційна платформа – За життя" червня оприлюднила список кандидатів в депутати на вибори до ВРУ. Знайшлося в цьому списку і місце Григорію Суркісу.

Коли ж ви працюєте?

Що таке політика? Це контакт з людьми. Це потрібно робити постійно. У мене є список з днями народженнями депутатів, керівників, працівників міської адміністрації.

Ви щодня ходите ввечері до когось на день народження?

Не кожного дня, але так буває. Як мінімум, раз на тиждень, іноді ввечері заходжу і вітаю.

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Ви розумієте, чому я зараз питаю саме про Столара і про Суркіса?

Потрібно підводку зробити і негативний образ одного чи іншого, мовляв, ви добрих людей не вітаєте, а вітаєте тих, до яких неоднозначно ставляться.

Ну от, не про добрих людей йдеться, ми говоримо зараз тільки про "недобрих" людей, на мою суб’єктивну точку зору.

Ну, знаєте, це суб’єктивно – хтось добрий, а хтось недобрий. Я одне можу сказати – я переконаний і не боюся це говорити: і у Львові є стадіон, і у Києві є стадіон, і по інших містах, і те, що в Євро-2012 таким собі послом був я, і сотні-тисячі кілометрів доріг були зроблені – це було все зроблено під цю спортивну подію. А яким чином Україна отримала цю спортивну подію? Я знаю ососбисто.

Завдяки впливу Суркіса?

Так. Я вважаю, що багато чого доброго зробив. Можна там витягувати окремо ту чи іншу історію. Так, я знайомий. Так, привітав. До чого це підводить? Знаєте, оці жарені факти, аа-а-ах! От чому, наприклад, нема слідкування за партією ЦДУ (ймовірно, йдеться про Християнсько-демократичний союз Німеччини)…

Нас цікавив день народження Суркіса і хто на нього прийшов.

Але чому вас не цікавить день народження Меркель. От цікаво, скажіть, будь ласка.

Якщо би в нас була можливість…

Я вам зможу, дам відео, давайте будемо… От чому? Скажіть, будь ласка! Жарені факти, маніпуляція, агаа-а-а, щось там не те: вони зустрілися, а це означає – щось вони задумали погане, і це підводиться…

Зовсім ні. Це питання: скажи мені хто твій друг, і я скажу тобі – хто ти.



Інтерв'ю з Віталієм Кличко

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