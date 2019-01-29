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      Про чиновника КМДА, який отримав 5 мільйонів у подарунок від бабусі, та про інших "обдарованих"

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      Денис Суховий неодноразово отримував цінні подарунки від родичів
      Денис Суховий неодноразово отримував цінні подарунки від родичів / "Наші гроші з Денисом Бігусом"

      Квартиру в центрі Києва вартістю 1 мільйон 700 тисяч гривень у подарунок отримав Денис Суховий. Він працює у Київській міській держадміністрації, де займається транспортною інфраструктурою. Квартиру чиновник отримав у 2018 році від своєї матері, і це – далеко не єдиний його масштабний презент від родичів.

      Родина працює багато років

      Про це розповіли журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом". Сам Суховий пояснює подарунок просто: його зроблено на честь виповнення 33 років. До слова, 2017 року мати позичила синові 900 тисяч гривень, які він витратив на купівлю новенької Subaru Forester.

      У цій же програмі – цікаве розслідування про обшуки в IT-компаніях і юного генерала СБУ з нерухомістю за понад три мільйони

      Денис Суховий погодився прийти до студії "Наші гроші", аби відповісти на питання. Журналісти готувалися почути переконливі пояснення. Але про походження коштів на подарунки співробітник КМДА відповідав однотипно, завчено і скупо. 

      Суховий
      У студії чиновник слово у слово повторював текст з офіційної відповіді

      Суховий: "Родина працює багато років, у тому числі членом родини є моя мати".

      Журналіст: "Але ж ваші батьки є лікарями, а лікарі не заробляють такі великі гроші. І ваша родина ніколи не займалася бізнесом".

      Суховий: "Моя родина працює багато років, у тому числі членом родини є моя мати".

      Подарунки чиновникам – звична справа. Наприклад,  заступник голови СБУ отримав квартиру в центрі Києва за 6 мільйонів доларів

      Люблять Дениса Сухового й інші родичі. Його 80-річна бабуся, наприклад, у 2017 подарувала чиновнику майже 5 мільйонів гривень

      Мотив її вчинку полягає у тому, що я є її онуком,
      – чітко пояснив чиновник.

      Звісно ж, бабуся теж працювала багато років і навіть мала нагороди та медалі. Але звідки достеменно у неї 5 мільйонів – Денис Іванович не питав.

      Бігус
      Історія про податківця, якого дуже любить його батько

      Я породив йому четверо внуків

      Керівник районної податкової Києва Олег Білецький восени 2018 року отримав у подарунок понад 4 мільйони гривень. Пояснив це тим, що "породив четверо онуків". Тож по мільйону за онука податківцю подарував батько, який ще не так давно працював прокурором на Львівщині. 

      Білецький
      Олег Білецький чітко пояснив журналісту, за що отримав стільки грошей у подарунок

      Звідки у батька Олега Білецького гроші? За версією сина – мав елітну нерухомість. Хоча, варто казати не "мав", а "має". Як для людини, яка до люстрації працювала або в прокуратурі, або в податковій міліції, або в апараті Верховної Ради, нерухомості в Білецького-старшого – багато. 13 років на держслужбі, як-не-як.

      Білецький
      Два новеньких будинки під Києвом – особисто на батькові

      Білецький
      Ще один у львівському котеджному містечку на дружині з нульовими доходами

      Білецький
      Три квартири у Львові – теж на дружині

      А заробив на все це батько-прокурор ще у 90-х, за версією сина-податківця: "Мій батько займався бізнесом у 90-і – на початку 2000-х. У тому числі і нафтовим". Але яку саме нерухомість продав батько, щоб подарувати сину 4 мільйони – "Наші гроші" так і не зрозуміли. Бо описана колекція житла залишається в родини держслужбовців.

      Нечипорук
      Дуже полюбляє подарунки і Оксана Нечипорук

      За все відповість прес-служба

      Добрі родичі і у колеги Білецького по професії Оксани Нечепорук. Вона працює у податковій Києва. Подарунками її декларації рясніють кожен рік. У 2015 там з'явилося майже 6 мільйонів подарованої готівки і половина квартири бізнес-класу площею 150 квадратних метрів. Усе це начебто подарували її чоловіку.

      Нечипорук
      Нерухомість перейшла у власність податківки, тільки вже у вигляді готівки

      Але інша половина квартири від самого початку була записана на 80-річного батька податківки. Потім чоловік передарував їй свою частку апартаментів. А минулого року вони з батьком продали ту квартиру за майже 4 мільйони. І зрештою батько подарував доньці свою половину вторгованих коштів. Так уся нерухомість за кілька років перекочувала співробітниці податкової, тільки у вигляді готівки. І, звісно, усе із формулюванням "подарунок".

      Нечипорук
      Але ж це ваша декларація, пані Нечипорук...

      Здавалося б, перевіряти законність походження цих коштів мало Національне агентство із запобігання корупції. Але на практиці це відбувається вибірково, до того ж фактично всі декларації перевіряють наразі в ручному режимі. Тому дуже часто в НАЗК просто не виникає питань до таких подарунків і вони не бачать в цьому жодних проблем.

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      Якщо чиновник не знає, як пояснити, звідки у нього декілька мільйонів, він може записати їх у декларації як подарунок – і спати спокійно. До слова, у 2018 році чиновники подали 3560 декларацій про суттєві майнові зміни, у яких вказали подарунків на близько 1,3 мільярда гривень.

      Дивіться відео про надзвичайно обдарованих українських чиновників:

       

      Теги: Новини України Журналісти Розслідування е-декларування КМДА Елітна нерухомість Корупція Новини нерухомості НАЗК Державна податкова служба
      Джерело: 24 канал
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