Яка доля нерухомості Клименка та ЗМІ Курченка, – інтерв'ю з головою АРМА

Що відбувається з активами, які пов'язують з ексміністром Олександром Клименком та олігархом Сергієм Курченком, чи знайшлись викрадені в Агенства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) документи – про це розповів у продовженні інтерв'ю для 24 каналу керівник органу виконавчої влади Антон Янчук.

Вигідне управління

Яка ситуація щодо майна ексміністра доходів і зборів Клименка?

Нам передано майно, що належить кільком особам, яке прийнято вважати майном ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка. Проте, серед нього немає такого, щоб належало безпосередньо йому як фізичній особі.

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З частини цього майна вже були скасовані арешти. Зокрема, на деякі транспортні засоби, нерухомість, гроші. Якесь майно – передано в управління, якесь – ні, тому що не знайшлося управителів.

З того майна, що асоціюють у ЗМІ з паном Клименком, АРМА передало в управління три поверхи столичного БЦ "Гуллівер". Управитель там найняв охорону. Станом на 05 листопада 2019 року управителем за рахунок доходів від управління компенсовано всі витрати на управління та перераховано до держбюджету доходи в сумі понад 7 мільйонів гривень.

Чим займається АРМА?АРМА – агентство з розшуку та менеджменту активів. Агентство уповноважене виявляти та розшукувати активи тобто майно, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. На підставі рішення суду, АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їх економічної вартості.

Також в управлінні перебуває 64 квартири, з яких у платному строковому користуванні – 60.

На початок листопаду 2019 року управителем за рахунок доходів від управління компенсовано всі витрати та перераховано до держбюджету доходи в сумі понад 146 тисяч гривень.

Невже це майно не могло б приносити більше грошей бюджету?

Передача в управління арештованої житлової нерухомості – не такий вже й рентабельний бізнес. Управителю потрібно знайти таких орендарів, які готові будуть через три дні виїхати. Адже у разі наявності судового рішення, яким скасовано арешт, прийнятих в управління активів, АРМА у триденний строк повертає їх законному власнику.



В АРМА багато майна, яке пов'язують з експосадовцями / Фото Facebook АРМА

Тим більше, рентабельність падає в умовах фізичного супротиву певних осіб. Інколи орендарів виставляють за двері невстановлені особи. Після цього управителю доводиться встановлювати нові замки, робити поточний ремонт та шукати нових орендарів. В сукупності з необхідністю витрачати гроші на утримання житла та поширенням негативної інформації про це майно – всі ці обставини не найкращим чином впливають на орендну плату. Проте, ми впевнені, що на ринку завжди є компанії, які можуть управляти краще за тих, що управляють зараз.

Тому, користуючись нагодою, запрошуємо компанії які можуть, знають і хочуть управляти житловою нерухомістю, до співпраці. АРМА готова розглянути будь-які пропозиції, зокрема, щодо управління.

Яка доля медіа активів Курченка?

Під цією назвою у ЗМІ часто маються на увазі активи Українського медіа холдингу. Знову-таки, варто наголосити, що в межах управління арештованим майном АРМА не уповноважене встановлювати кінцевих бенефіціарів чи контролерів такого майна. Аналогічне можна сказати і про активи Українського медіа холдингу (УМХ).

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Дійсно, активи, або частина активів у складі УМХ передані судовими рішеннями в управління АРМА. Щодо самих активів у складі УМХ, то зараз вони перебувають на підготовчій стадії опрацювання.

Оскільки це працюючий бізнес, тому для нас перш ніж робити подальші кроки, потрібно його проаналізувати (властивості, характеристики, склад та структура тощо).

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Тож, Український медіа холдинг виставлятимуть на продаж?

АРМА направила приблизно 80 різних запитів до державних установ для отримання повної інформації щодо даного активу.

Після отримання та аналізу всієї інформації уповноважений підрозділ визначатиметься з подальшими шляхами управління цими активами. З того, що відомо наразі, в межах підготовки до цього інтерв’ю, умовні активи у складі УМХ придатні до комерційного використання, а отже пріоритетним шляхом управління попередньо вбачається їх передача в управління за договором, а не продаж. Якщо ці обставини підтвердяться та будуть оформлені відповідними рішеннями, незабаром варто очікувати широкий конкурс з пошуку управителя медіа активами.

Звинувачення у корупції

Нещодавно діючий міністр юстиції звинуватив АРМА у кришуванні корупційних схем. Начебто ви продавали активи та майно за цінами значно нижче ринкових. Чи ведеться розслідування?

Такий заголовок всі ми прочитали на "Українській правді". Це редакційна інтерпретація слів міністра, який такого не говорив.

З того, що сказав міністр юстиції з приводу роботи АРМА – є кілька маркерів щодо яких ми з ним можемо лише погодитись. Зокрема, маркер перший – у АРМА є два варіанти дій щодо арештованого майна: передача його в управління, або продаж. Майном потрібно управляти так, щоб воно приносило дохід. З цих грошей мають покриватись витрати на його обслуговування, сплачуватись послуги управителя і ще залишалась решта, яку б переказували в держбюджет.

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Відповідно, якщо арештоване майно не можна передати в управління (аварійне, некомплектне тощо) – АРМА може лише продати його. Ми маємо право зберігати його до моменту передачі управителю або на реалізацію. Ми не маємо права зберігати майно, як самостійний спосіб управління. Тому й передаємо на реалізацію. Це викликає в суспільстві резонанс, нібито АРМА займається зловживаннями. Насправді у нас немає іншого виходу.

Прокурор та суд мають це усвідомлювати. Якщо арешту достатньо щоб майно нікуди не поділось, немає сенсу передавати його в управління. Про це й говорив міністр юстиції.



На думку Янчука, не всі розуміють суть роботи агенства / Фото з Facebook АРМА

В АРМА 28 жовтня виявили зникнення кількох десятків важливих документів. Що буде з активами, яких вони стосувались?

З цього приводу було призначено службове розслідування. Частину документів вже знайдено, а незнайдена частина буде відновлена. Нічого катастрофічного насправді не сталось. Ми свідомо першими оприлюднили відомості про відсутність документів, адже зовні це було дуже схоже на сплановану провокацію. Відтак, можна було очікувати "злив" про відсутність документів від когось іншого.

Припускаю, що зникнення цих документів може бути провокацією задля подальшого створення штучного негативу навколо АРМА. Адже один із зниклих документів вже з’явився в кольоровому вигляді на порталі "Антикор".

Тому, версія про недобросовісну провокацію підтверджується. За результатами проведення службового розслідування, найймовірніше звернемося до правоохоронних органів. Зараз все це виглядає як умисний, цілеспрямований тиск на орган та його голову з метою створення штучних перешкод діяльності АРМА та дискредитації перед органами контролю та аудиту в умовах чотирьох аудитів.

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Наразі триває зовнішній аудит діяльності АРМА аудиторською компанією, розпочалася перевірка Рахунковою палатою. У листопаді заплановане оцінювання результатів нашої діяльності керівника в Секретаріаті Кабміну. Також уряд та парламент працюють над створенням комісії із зовнішнього контролю АРМА. Переконаний, це найкращий час для того щоб нас дискредитувати, що й роблять зацікавлені особи. Власники арештованого майна, яке передано в управління АРМА та люди чиє майно розшукує агенство, вже зрозуміли, наскільки незручним може стати поява агенства у їхньому житті. Хтось вдається до законних оскаржень, а хтось – до незаконного розхитування органу державної влади та його голови. Було б дивним, якщо б це не відбувалось. Тому, поточна інформаційна атака та диверсії виглядають, скоріше, закономірними, ніж екстраординарними.

За скільки здають в оренду квартиру Віктора Януковича, хто заробляє на " Межигір'ї" та хто нею фактично керує, – читайте в першій частині ексклюзивного інтерв'ю з головою АРМА Антоном Янчуком.