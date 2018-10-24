Про "ерозію", цноту та від чого лікує секс: інтерв'ю з гінекологом Наталією Лелюх

Наскільки насправді страшна ерозія шийки матки? "Чи шкідливо жінці жити без сексу? Від чого лікує секс? Відповіді на ці питання і навіть більше дізнаєтеся, прочитавши наше інтерв'ю з Наталією Лелюх.

Міфів довкола жіночого здоров'я досі безліч. Гінекологи постійно їх розвінчують, але міфи так просто не перемогти. Ми внесли свій внесок у цю благородну справу – і розпитали відомого лікаря-акушера-гінеколога Наталію Лелюх, відому також як доктор Наташа, про те, чи насправді жінці шкодить відсутність сексу, чи потрібно терпіти менструальні болі і наскільки вони нормальні, чи варто займатися сексом у старшому віці та як і коли починати підготовку до менопаузи.

Читайте також другу частину розмови з лікарем: Відома гінеколог Наталія Лелюх: про болі та ПМС, переривання вагітності та міфи контрацепції

Хто така Наталія Лелюх?Має 19-річний досвід роботи у акушерстві та гінекології. Наталія Лелюх також засновниця Жіночого клубу – який вже шостий рік збирає жінок по всій Україні і в Білорусі. Та автор книги "Відверта розмова про жіноче здоров’я".

Почнемо з питання, з яким, здається, чи не кожна жінка стикалася. Ерозія шийки матки – що це насправді? Це страшна хвороба чи ні?

Відбулася підміна понять. Візуальний стан почали називати хворобою. "Ерозія" в перекладі з латини означає подряпина, коли дивишся на шийку – вона ніби подряпана. І цей стан може бути фізіологічним, залежно від віку жінки. Він не потребує ніякого лікування, це просто процес заміни одного епітелію іншим. У світі немає такого діагнозу, а отже – немає діагностики і лікування. Коли у нас почали цей процес називати словом "ерозія", правильний діагноз загубився. Жінки розгублюються, тому що не розуміють, чому деякі лікарі кажуть – не треба це лікувати, інші – що після пологів все мине. А у деяких жінок тільки після пологів з'явилася "ерозія". Комусь припікали, комусь якісь тампони ставили. Через цю плутанину люди не розуміють, що це таке.

Читайте також: Топ-10 міфів про жіноче здоров’я

Є патологія шийки матки, яка називається дисплазія. Вона має різні прояви та стадії розвитку, базу, як її виявити і як лікувати. І дисплазія – це, дійсно, така сходинка до онкологічного процесу. Тому шийка матки – це важливий орган. Вона не болить, і сама собі жінка обстежити її не може, навіть за допомогою дзеркал вона ніяк не побачить. Тому раз на рік жінці необхідно ходити до лікаря, щоб перевірити, чи не з'явилося на шийці матки щось, що потребує уваги. Якщо є дисплазія – потрібно робити біопсію і лікувати, інакше вона може перетворитися на онкологію.

Тобто, якщо лікар скаже – "у вас ерозія, треба лікувати", це значить, що такий лікар не компетентний?

Це звичка. Ми всі раби звичок. Лікарі теж мають свій набір звичок і ритуалів. Тому лікар може розуміти, що немає такого діагнозу, але йому здається, що пацієнтка так краще зрозуміє. Бо "ерозія" – у всіх на слуху, а слово дисплазія не зрозуміле.

Ми з колегами домовляємося не вимовляти це слово, а пояснювати жінкам, які насправді проблеми існують і як з ними боротися.



Коли лікар каже "ерозія" – панікувати не варто

Які найефективніші методи боротьби з дисплазією?

Є різні способи. В різному віці рекомендують різні методи. Але сьогодні на першому місці аргоноплазменний лазер і радіохвильова хірургія. Вони найчастіше використовуються, дають менше ускладнень і рецидивів.

Але наголошу – ніяких уколів у шийку матки робити не треба. Це нічого не лікує.

Патологія шийки матки може вплинути на вагітність?

На процес завагітніти, зазвичай, ніяк не впливає. Хоча і є шийковий фактор безпліддя, шийковий фактор невиношування. Але він має дуже маленький відсоток у структурі причин цих процесів. Шийка більше нас буде цікавити щодо наявності поліпів на ній. Вони можуть кровити. Це не призведе до переривання вагітності, але ситуація, коли у вагітної жінки кровотеча – всіх лякає. Частіше за все така кровотеча може бути після статевого контакту, коли цей поліп був подразнений.

Шийка бере участь у процесі виношування, але там інша проблема – недостатності шийки. І частіше ці проблеми бувають, якщо були якісь хірургічні втручання. Така шийка може втратити свій "каркас", образно кажучи. І під час вагітності не втримати, відкритися набагато раніше, або, навпаки, вже під час пологів не відкритися.

А чи дійсно операції в області гінекології – це ризик ніколи не стати мамою?

Це дуже узагальнююче твердження. Можуть бути дуже різні операції. Іноді навіть 5-10 – і при цьому жінка буде вагітніти. Основне – щоб під час операції залишилися прохідність маткових труб і матка. Якщо органи залишаються – жінка може стати мамою. Якщо видаляємо матку – вагітність унеможливлюється. Якщо щось не так із трубами чи яєчниками – за допомогою репродуктивних технологій можливо запліднити яйцеклітину і вже ембріон перенести у матку.

А можна навіть через банальний апендицит стати безплідною: був гнійний апендицит, перитоніт, видалили обидві труби, яєчник був підпаяний, його теж видалили – і ось безпліддя.

А є випадки, коли були серйозні фіброміоми на матці, їх видалили, і жінка успішно народила після того.

Тому треба розуміти – яка це операція і які її наслідки можуть бути.

Останнім часом почастішали випадки зараження гепатитом та іншими захворюваннями під час огляду у гінеколога. Як це може бути та як убезпечити себе?

Складно уявити, як це відбувається. Все, що ми використовуємо, як правило одноразове, призначене для однієї жінки, при ній відкривається, і після використання викидається.

Зараження гепатитом може відбутися через контакт із кров'ю або іншими рідинами тіла людини, хворої на гепатит – слину, рідини статевих органів.

Якщо інструменти одноразові – заразитися через них неможливо. Треба визначити, чи насправді зараження відбулося у гінеколога. І шукати джерело.



Інструменти для гінекологічного огляду здебільшого одноразові

Ще один міф – незаймана у 30. Існує така думка, що якщо жінка довго залишається незаймана, то починає хворіти. З точки зору медицини – шкодить чи ні жіночому здоров'ю відсутність сексу?

Відсутність статевого партнера і регулярних статевих стосунків не означає відсутність оргазму. Для жінки погано, коли у неї є бажання і немає оргазму. Тому що статевий потяг не є базовою потребою. Базові – це безпека, їжа, сон і реалізація в суспільстві.

Секс не завжди пов'язаний навіть з продовженням роду. Деякі люди мають більше бажання, деякі – менше. Погано, коли є велике бажання і немає його реалізації. Тоді відбувається класична депривація, і це впливатиме і на здоров'я, і на сон, і на суспільний стан. Бажання виникає в голові. Це пов'язано з вихованням, релігійними уподобаннями, можливо – дитячими травмами. Тоді такі речі можуть викликати огиду, неприйняття, жінка цього не хоче.

Читайте також: "Страшилки" про пологи, у які не варто вірити

Тобто, проблема виникає, коли немає реалізованих бажань. Але для того, щоб їх реалізувати – не обов'язково потрібен чоловік. І жінка може сама реалізувати свої бажання. І не треба кричати, що це погано – як раніше казали, що "волосся на руках виросте". Не виростає, чесно кажу. І це не проблема. І у мене є багато пацієнток, які розумниці, але у 35-40 років не мають партнера, з різних причин. І вони розуміють, що є потреба – і її реалізують. Бійтеся нереалізованих бажань.

Якщо у жінки з'являються якісь проблеми по "жіночій частині", лікарі часом кажуть – займись сексом, завагітній – і все в тебе минеться. Це ніяк не взаємопов'язано?

Ні. Вагітність і секс ще нікого не лікували. Якби це було можливо – уявляєте, які б клініки у нас стояли? Щоправда, раніше лікували жіночу істерію оргазмом. Були такі прекрасні клініки і психотерапевти, до яких жінки записувалися за два-три місяці, і лікували їх тим, що вони там отримували той довгоочікуваний оргазм. Істерію як рукою знімало. Правда, потім вони впадали в залежність від такого лікування, і починали вимагати його всіма способами.

Насправді хвороб, пов'язаних із відсутністю сексу, немає. Але є хвороби і стани, які дійсно поліпшуються, коли жінка живе регулярним статевим життям. Це синдром хронічного тазового болю при варикозі, коли є застій крові у малому тазу, проблеми з судинами. І коли жінка має регулярне статеве життя, оргазми – відбувається полегшення цього стану, це такий своєрідний масаж. І таким жінкам ми радимо або займатися гімнастикою – вумбілдингом, або отримувати оргазм самостійно, або частіше будити чоловіка.



Бути мамою – це прекрасно. Але вагітність і пологи – не ліки проти усіх жіночих хвороб

Ще один такий стан, коли радять не полишати статеве життя – це так званий сечо-статевий синдром менопаузи. Якщо жінка має менопаузу, але продовжує жити статевим життям, то як кажуть вчені, які за цим спостерігають, такі жінки мають менше проблем зі статевими органами, циститами, якимись проблемами віковими. Секс не лікує, не зробить жінку знову молодою, але він покращує стан, тому що стимулює кровообіг статевих органів. Покращується самопочуття жінки – вона почувається реалізованою, її ще й досі бажають. Для жінки це гарно.

Щодо менопаузи – що треба знати і як себе підготувати?

Це прекрасне питання. Я завжди кажу на лекціях – по менопаузі приходьте до мене у 20 років. Коли ви приходите в 45, то мені залишається тільки казати – окей, щось будемо лікувати.

Ми приходимо в менопаузу з "валізками", в які збираємо свої погані звички, відсутність вагітностей, неправильну контрацепцію, переривання вагітності, гінекологічні і соматичні хвороби, проблеми з вагою, нетренованість, відсутність культури харчування. І в 45-50 років у нас із "валізи" це все стирчить. І кажуть: "Лікарю, полікуйте". А треба розбирати ту "валізу". Тому що ви прийшли в свої 45 із курінням, відсутністю фізичних навантажень, зайвою вагою, цукровим діабетом другого типу, інсулінорезистентністю (знижена реакція чутливості тканин до інсуліну – "24"), купою запальних процесів, нелікованою шийкою, проблемною маткою – і хочете, щоб я однією пігулочкою все це вилікувала? Не буде так.

У менопаузу треба йти свідомо, знаючи, що це обов'язково станеться. У всіх у різний час. Є дівчата, у яких передчасна менопауза. У мене є пацієнтки, у яких у 21 рік уже менопауза. Це питання фізіології – перестають працювати певні гормони. Це не означає, що життя закінчилось. Просто воно буде інше.



Хороша фізична форма – запорука готовності до менопаузи

Але це не вирок. Є певні проблеми під час переходу, тому що організм не завжди легко сприймає, і в цьому я можу допомогти медикаментозно. Але пам'ятайте, що ви будете переживати свою менопаузу так, як жили до цього весь репродуктивний період. Це найголовніше знання.

Тому – займайтеся спортом, кидайте курити. Тому що нікотин змінює обмін наших жіночих гормонів. І всі естроген-залежні раки – молочної залози, матки, яєчників, шийки матки – у жінок з курінням на 5-10% частіше зустрічаються. І це не просто "боротьба з курінням". Жінки дійсно наражають себе на страшну небезпеку.

Читайте також: Що не варто їсти жінкам після 40 років: поради дієтологів

Що ще не робити, щоб прийти в менопаузу нормально?

Не набирати зайву вагу. У жінок з зайвою вагою розвивається або інсулінорезистентність або цукровий діабет другого типу. При цьому замісну гормональну терапію призначати не можна. При цьому сильно страждають судини, починаються проблеми із зором і всі інші проблеми, які у нас прийнято називати старістю.

Але це не старість, це хвороба, яка себе таким чином проявляє. Тому для жінок після 30 мати зайву вагу – погано. А скинути вагу у 25 і 45 років – це різні завдання і процеси. І різні зусилля. У 45 треба мати залізобетонну мотивацію – нарешті, принц прийшов. Але у побуті ситуація така, коли жінці легше випити таблеточку, ніж прикладати якісь зусилля. А це важливі речі – треба займатися спортом, нормально харчуватися, не набирати зайву вагу і не палити. Це основні речі.

Продовження бесіди з Наталією Лелюх читайте завтра на сайті 24 каналу.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.