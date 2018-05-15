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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Про фанатів, соціальні мережі та нелюбов до вечірок: Белла Хадід дала відверте інтерв'ю

124 Читать новость на русском
Белла Хадід для Harper's Bazaar
Белла Хадід для Harper's Bazaar / www.harpersbazaar.com

Американська модель Белла Хадід, яка стала зіркою червнево-липневого випуску видання Harper's Bazaar, розповіла про особисте в інтерв’ю, яке у неї взяла її сестра Джіджі Хадід.

Дівчата з дитинства разом подорожують, підтримують одне одного та добиваються успіхів у модельній індустрії. Зважаючи на те, що останнім часом стало модною тенденцією брати інтерв’ю у зірок іншими знаменитостями, то для Harper's Bazaar Джіджі задала декілька відвертих питань своїй сестрі Беллі.

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Про усмішки

Модель розповіла про власну роботу, де їй часто доводиться не усміхатись та зберігати нейтральний вираз обличчя на прохання редакторів та фотографів. Натомість шанувальники часто її звинувачують у "злості" та непривітності.

Я жодного дня не проводжу без посмішки. Люди вічно говорять, що у мене одне й те саме вираз обличчя. Але вони не розуміють, що це рефлекс від постійних прохань фотографа виглядати на зйомці нудьгуючої і байдужою. Коли я читаю коментарі в дусі: "О, вона така зла", їй хочеться відповісти: "Може, у мене був поганий день або я тільки що плакала". Ви ніколи не знаєте, через що проходить людина в даний момент,
– зауважила Белла.

 

Допис, поширений (@bellahadid)

Про соцмережі

Модель також зізналась, що негатив в соцмережах часом дуже сильно пригнічує її. Тому вона старається шукати "релакс" у її шаленому ритмі життя. Перед тим, як лягти спати, дівчина слухає заспокійливу музику, а вранці вона півгодини проводить без телефону, щоб спокійно прокинутися до того, як світ соцмереж поглине її.

Останнім часом я перебувала в постійній боротьбі – з самою собою, людьми в інтернеті, і це втомило мене. 30 хвилин в день мені хочеться просто побути собою, а не Белою,
– підкреслила Хадід.

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Про фанатів і пресу

Незважаючи на постійну увагу зі сторони шанувальників та преси, вона завжди готова приділити час своїм фанатам. За її словами, так дівчину виховала мама Йоланда Хадід.

Час кожної людини цінний. Саме тому я завжди зупиняюся, щоб поспілкуватися з шанувальниками. Адже вони могли б бути вдома зі своїми родинами, але немає. Вони стоять на морозі біля готелю просто, щоб обійняти нас. Це щось означає!,
– зазначила Белла.

Однак Хадід досі не може звикнути до того, що папараці останнім часом переслідують її "по п'ятах".

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"Після того, як я домоглася певних висот у модельному бізнесі, моє життя кардинально змінилося. Тепер кожен мій крок висвітлюється пресою і від цього нікуди не дінешся. Знаєте, я довгий час не могла звикнути до того, що виходячи з дому на тебе накидається 40 осіб з камерами. Саме такі дії змушують бути дуже обережною у своїх емоціях. Потім всі ці знімки з'являються в соціальних мережах і обов'язково знайдуться люди, яким вони не подобаються. 

 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

Найчастіше мене називають злісною й бездушною, адже мій зовнішній вигляд нічого не виражає. Насправді я просто прихована за маскою, адже всередині я звичайна людина. Більшості людей, які розглядають мої знімки, не зрозуміти, що відбувається у мене в душі. Я можу радіти і радіти, а можливо страждати і плакати", – щиро поділилась 21-річна дівчина.

Про домашній затишок

Беллу часто можна побачити на топових вечірках та червоних доріжках, однак на великий подив, останнє, чого хочеться Беллі суботнім вечором – це йти на вечірку. Вона мріє на вихідних про відпочинок в оточенні рідних людей – до прикладу, пограти у відеоігри з сестрою Джіджі або подивитися фільм.

Люди думають, що я тусовщиця, але це в минулому. Не можу дочекатися вихідних, щоб полежати на дивані!,
– підсумувала модель Белла.

 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

 

Теги: LifeStyle Мода Белла Хадід
Джерело: Harper's Bazaar
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Новини за 15 травня
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