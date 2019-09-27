Про Фірташа, відставку та незаконні забудови: ексклюзивне інтерв'ю з Кличком

Про зустріч з Дмитром Фірташем, Сергієм Льовочкіним та Петром Порошенком, бажання піти у відставку та проблеми в столиці – у програмі Данила Мокрика "Рольові ігри" розповів мер Києва Віталій Кличко.

Про Столара та Суркіса

Скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі – хто ти. Суркіс і Столар – це народні депутати від партії Медведчука. Що вас пов'язує з ними?

Чому ви починаєте про цих людей. Я знайомий з багатьма політиками і що?

Важливо: Перша частина інтерв'ю з Віталієм Кличком

Столар. Зараз він у цій партії, до цього він був у партії "Наша Україна", тобто зараз ми будемо притягувати до яких партій... Ну, гуляє людина по партіях, це повинні виборці зробити висновки.



Григорій Суркіс та Вадим Столар

Візьмемо одного чи іншого, це йде маніпуляція, хочу сказати. Ви ж не говорите, що він доброго зробив.

Хто? Суркіс?

Суркіс, я про Столара не знаю.

Мене сьогодні цікавить те, що ці люди є в партії Медведчука і обстоюють антиукраїнську повістку дня.

На тему політики я з ними не спілкувався.

Про зустріч з Фірташем, Льовочкіним та Порошенком

Недавно розповідали і ви не заперечували того, що у 2014 році у вас була зустріч у Відні з Фірташем, Льовочкіним та Порошенком. Ви пояснили це тим, що ви домовлялись про інформаційну підтримку в 2014 році перед виборами президента.

Я дуже чітко пам’ятаю цей день, бо це день народження брата. І я перебував в Австрії. Запросили – приїхав. Чому? Бо від медіа залежить дуже багато. "Інтер" є один з ключових каналів. Так, інформаційна складова, і в цей важкий час, вона була потрібна. Важлива та правильна інформаційна підтримка щодо ставлення до України.

Не таємниця, що сьогодні інформація – це найважливіша зброя. І росіяни знають це краще, ніж хтось інший. Канал Russia Today має такий же бюджет як бюджет нашого міста.

Також не таємниця, що в Україні дуже мало, навіть немає, незалежних ЗМІ. Вони перебувають, на жаль, так сталось історично, в руках окремих персон.



Які ЗМІ контролюють українські олігархи / Інфографіка 24 каналу

Це правда, але коли з ними домовляєшся, то, як правило, вони хочуть щось замість цього.

Не домовляєшся, а звертаєшся з проханням робите те і те.

І вони просто так погоджуються?

Політика – це спілкування. Це донесення своєї думки, переконання людей.

Є така думка, що вони одного зробили президента (йдеться про Порошенка, – 24 канал), а іншого мера. Як можна про таке домовитись? По-перше, Кличка обирали кияни, а не якісь хлопці, які сказали цей буде, а цей не буде. Це маніпуляція.

Існує думка, що у 2014 році Кличко полетів до Відня на таємну зустріч з олігархами Дмитром Фірташем, Сергієм Льовочкіним та Петром Порошенком. Там ці троє нібито вмовили Кличка не балотуватися, а натомість підтримати Порошенка та отримати посаду мера Києва.

Ви ж не будете заперечувати, що телевізор дуже допоміг Зеленському стати президентом?

Так. Зараз телевізор, який допоміг Зеленському стати президентом, робить все для того, аби Кличка не обрали мером. Тому що кожного дня ллється стільки бруду, маніпуляцій і брехні, що я вже не витримав і подав до суду.

Медіа має велику силу маніпулювати людьми. Дуже важлива об’єктивна інформаційна політика.



Сергій Льовочкін, Дмитро Фірташ та Петро Порошенко

Щодо Фірташа і Льовочкіна, вони погодились з вами не захотівши нічого на заміну? Жодних преференцій?

Жодних преференцій, нічого на заміну не було. Якби були якісь преференції, то це б стало публічним та відкрито.

Я Фірташа після цього жодного разу не бачив і переконаний, що у Фірташа зараз лише одне бажання, щоб його не відправили в Америку. Як Кличко може йому у цьому допомогти, я не знаю.

Хто такий Дмитро Фірташ?Впливовий український бізнесмен і політик. Проти нього відкрито кримінальні провадження за звинуваченням у корупції – у США; через суд його позбавили активів у Таджикистані. Сам олігарх заперечує ці звинувачення як "абсурдні" та "політично мотивовані". З 2014 року мешкає в столиці Австрії – Відні.

Про критику українців

Вас багато критикують. Ви не шкодуєте, що пішли в політику?

Я не шкодую. Найбільше щодо цього я розмовляв з мамою. Вона сприймає все це дуже близько, коли дивиться на ці негативні речі.

Знаю, що б я не робив на цій посаді комусь подобається це, а комусь ні. Багато є супротивників. В спорті 99% людей ставились до мене прекрасно, якщо ти пішов в політику, то як мінімум половина тебе не любить. А якщо ти комусь заважаєш, то ця половина може тебе ненавидіти.

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Я взяв на себе амбіційне завдання – змінити столицю. І я дуже цьому радий. Мене критикують, але я не зважаю на це. Ось цей "кличківський" міст, який зараз критикують, то зараз вже помітно, як у нас змінилась туристична складова, тому що люди ходять не на Хрещатик гуляти, а на Володимирську гірку.

Дивіться відео про невдачі переправи:

"Не кожний може подивитись у завтрашній день" – що тут смішного такого? Стало мемом і так далі. Так, дійсно, не кожен може, а я можу.

Коли займався спортом, цього не було. Пішов в політику – та він не може говорити, він взагалі не думає, він боксер і в голові в нього нічого не має.

Я спершу звертав на це увагу, а потім, знаєте що? Мені байдуже, що Кличко щось не те сказав, але мені не байдуже, що люди говоритимуть, що Кличко зробив.

Мені важливо змінювати своє місто і відрізняючись від інших політиків тим, що мені є за що звітувати. І далі буду робити, не звертаючи увагу на цю критику, яка буде завжди.

Про бажання піти у відставку

За п’ять років мерства чи були моменти, коли ви були готові подати у відставку?

Були дуже часто. Коли приходиш додому, а в мене в ліфті таке дзеркало велике і сам себе питаю: "Ти переконаний, що ця робота тобі потрібна?". Але потім трохи відпочивши зранку спускаюсь і сам собі кажу: "Я просто так не здамся".

Про невиконані обіцянки

Ви розповідали, що можете звітувати за те, що зроблено. А я хочу поговорити про те, що ще не зроблено. До прикладу, чому за п’ять років не відкрито жодної станції метро?

Дуже добре, що метро взагалі працювало. Я взяв місто в такий складний час, коли воно мало 18 мільярдів гривень, а борги складали – 25 мільярдів гривень. Ми були банкрутами. Місто було на межі зупинення розвитку.

Кожна станція метро – це декілька мільярдів гривень. Дійсно, люди казали, та ти такий великий, два метри зросту, залізні м’язи, світова зірка, йди і зроби. А як це зробити, коли в бюджеті нема грошей?

Дійсно, достатньо складно було. Я і зараз можу сказати, коли економіка не працює, ми збільшили бюджет від 18 мільярдів до 60 мільярдів гривень. Коли я зустрічаюсь з іноземними фінансовими установами, вони мене питають, скільки ріст виробництва в місті, а я відповідаю – 3,5%. Потім питають, а в бюджет скільки доходить, я кажу – до 30%. Звідки гроші? З тіні виводимо.

Я пам’ятаю, що у 2014 році ви обіцяли, що до кінця вашого мерства буде метро на Троєщині.

Я обіцяв, займався цим проєктом і працюємо. Я обіцяв, що до кінця строку буде сполучення між Правим і Лівим берегом. Щодо метро на Троєщину, то для цього потрібно ще років 5 при фінансуванні. Десь до 2024 року.

Про незаконні забудови у Києві

Є ще одна проблема у Києві – це забудови. Це те, на що люди найбільше скаржаться. Чому так відбувається?

В місті Києві нема безробіття, в місті Києві найвища заробітна платня, в місті Києві найкращі стандарти і якщо в інших містах населення зменшується, то всі їдуть в столицю жити, тому що є нормальні умови.

Є великий попит на житло. Київ обмежений у своїх розмірах. І так сталось, що нам дісталось багато вузлів, які ми розв’язуємо до сьогодні.

Той же Протасів Яр. Землі та проєкти ще роздані не були у 2007 році, а нині, коли економіка оживилась, вони починають на цих майданчиках будувати. Ми зараз починаємо зупиняти, де це можливо.

В чому суть скандалу навколо Протасового Яру?4 травня кияни знову протестували проти чергової забудови. Цього разу забудовники "поклали око" на гектари лісу у Протасовому Яру, поруч з яким розташовані Свято-Миколаївський храм та Байкове кладовище. Забудовник запевняє, що для зведення комплексу має всі необхідні документи, отримати які їм допоміг Окружний адміністративний суд.



Цю ділянку рішенням Київради ще у 2007 році було передано в оренду для будівництва житлово-торговельного комплексу. При цьому депутати вивели цю територію із категорії зелених зон. Законність рішення підтвердили Окружний адміністративний та апеляційний суди Києва у 2017 році. Вони зобов'язали департамент містобудування та архітектури видати містобудівні умови на забудову ділянки.

Це можливо взагалі боротися з незаконною забудовою в центральній частині міста?

Так. Нам не потрібно так точково це робити. Ми зараз будемо презентувати з німецькими експертами генеральний план Києва. Для того, щоб визначитись у який спосіб місто буде розвиватись.



Віталій Кличко

За що ви найбільше шкодуєте на своїй посаді? Що ви вважаєте своєю найбільшою помилкою?

Багато було неефективних призначень. Я вважаю, що кроки, які я робив, були майже всі правильними. Але те, що не зробив, не встиг, таких речей теж достатньо багато.

Глобальних помилок, які б нанесли великої шкоди, слава Богу, не було.

Дивіться повне інтерв'ю з Віталієм Кличком: