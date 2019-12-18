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      Про газ і особливий статус Донбасу: вслід за розмовою з Меркель Путін поговорив і з Макроном

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      Путін та Макрон поговорили про Україну / Колаж 24 каналу

      Президент РФ Володимир Путін і президент Франції Еммануель Макрон 17 грудня говорили телефоном. Мовилося про результати саміту у нормандському форматі, про український Донбас і транзит російського газу до Європи через Україну.

      Путін подякував Макрону за хорошу організацію саміту "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня – так повідомляє офіційний сайт президента Росії.

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      У Росії заявляють, що лідери країн дали позитивну оцінку домовленостям, досягнутим під час саміту.

      Особливу увагу у розмові Путіна та Макрона начебто присвятили трьом пунктам:

      • Проблемі спільних кроків до правового оформлення особливого статусу Донбасу,
      • Забезпеченню режиму припинення вогню,
      • Обміну полоненими між Києвом і Москвою.

      Окремо лідери Франції та Росії поговорили про транзит російського газу до країн Євросоюзу через Україну.

      • Повідомлення про розмову Путіна та Макрона на сайті французького президента наразі немає.

      День перед цим, 16 грудня, президент РФ Путін також телефоном говорив із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. У тій розмові головна гостра тема була такою ж: перспективи транзиту російського газу через українську ГТС після 1 січня 2020 року.

      Нагадаємо, 9 грудня Макрон, Путін, Меркель та Зеленський особисто зустрічалися у Парижі у нормандському форматі.

      Саміт
      Про що домовилися на нормандській зустрічі у Парижі / Інфографіка 24 каналу

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      17 грудня
      1920
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики Еммануель Макрон Володимир Путін Нормандська зустріч 2019 Ангела Меркель Володимир Зеленський Окуповані території Газ Газовий контракт Новини Росії Новини Франції
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