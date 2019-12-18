Про газ і особливий статус Донбасу: вслід за розмовою з Меркель Путін поговорив і з Макроном

Президент РФ Володимир Путін і президент Франції Еммануель Макрон 17 грудня говорили телефоном. Мовилося про результати саміту у нормандському форматі, про український Донбас і транзит російського газу до Європи через Україну.

Путін подякував Макрону за хорошу організацію саміту "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня – так повідомляє офіційний сайт президента Росії.

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У Росії заявляють, що лідери країн дали позитивну оцінку домовленостям, досягнутим під час саміту.

Особливу увагу у розмові Путіна та Макрона начебто присвятили трьом пунктам:

Проблемі спільних кроків до правового оформлення особливого статусу Донбасу,

Забезпеченню режиму припинення вогню,

Обміну полоненими між Києвом і Москвою.

Окремо лідери Франції та Росії поговорили про транзит російського газу до країн Євросоюзу через Україну.

Повідомлення про розмову Путіна та Макрона на сайті французького президента наразі немає.

День перед цим, 16 грудня, президент РФ Путін також телефоном говорив із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. У тій розмові головна гостра тема була такою ж: перспективи транзиту російського газу через українську ГТС після 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, 9 грудня Макрон, Путін, Меркель та Зеленський особисто зустрічалися у Парижі у нормандському форматі.



Про що домовилися на нормандській зустрічі у Парижі / Інфографіка 24 каналу

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