Про газ і особливий статус Донбасу: вслід за розмовою з Меркель Путін поговорив і з Макроном
Президент РФ Володимир Путін і президент Франції Еммануель Макрон 17 грудня говорили телефоном. Мовилося про результати саміту у нормандському форматі, про український Донбас і транзит російського газу до Європи через Україну.
Путін подякував Макрону за хорошу організацію саміту "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня – так повідомляє офіційний сайт президента Росії.
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У Росії заявляють, що лідери країн дали позитивну оцінку домовленостям, досягнутим під час саміту.
Особливу увагу у розмові Путіна та Макрона начебто присвятили трьом пунктам:
- Проблемі спільних кроків до правового оформлення особливого статусу Донбасу,
- Забезпеченню режиму припинення вогню,
- Обміну полоненими між Києвом і Москвою.
Окремо лідери Франції та Росії поговорили про транзит російського газу до країн Євросоюзу через Україну.
- Повідомлення про розмову Путіна та Макрона на сайті французького президента наразі немає.
День перед цим, 16 грудня, президент РФ Путін також телефоном говорив із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. У тій розмові головна гостра тема була такою ж: перспективи транзиту російського газу через українську ГТС після 1 січня 2020 року.
Нагадаємо, 9 грудня Макрон, Путін, Меркель та Зеленський особисто зустрічалися у Парижі у нормандському форматі.
Про що домовилися на нормандській зустрічі у Парижі / Інфографіка 24 каналу
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