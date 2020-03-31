Про головне: Збільшення кількості хворих медиків на Тернопільщині. COVID-19 в окупованому Криму

У випуску програми "Про головне" за 31 березня – наразі в Монастириському районі Тернопільської області зафіксували 68 випадків інфікування коронавірусом. З них 29 – це медичний персонал, серед яких COVID-19 виявили у 8 лікарів. В окупованому Криму тести на коронавірус роблять по кілька разів, навіть якщо перші результати були негативними.

Також у випуску: Волонтери протестували військових на передовій.