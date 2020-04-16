Про головне: Деталі про обмін полоненими. Траншея біля храму Дніпра
У випуску програми "Про головне" за 16 квітня – в Україну повернулися 20 полонених, яких утримували на підконтрольних Росії територіях Донбасу. Голова Донецької ОДА Павло Кириленко розповів 24 каналу про деталі обміну. У Дніпрі вирили глибоку траншею біля входу до церкви УПЦ МП, де на Вербну неділю парафіян причащали з однієї ложки
Також у випуску:
Попри карантин, в Маріуполі провели масштабне відкриття магазину. Організатори запропонували покупцям 30% знижки. Щоправда, не всі прийшли в масках, дистанції не дотримувалися і просто натовпом кинулись у відчинені двері.
На Буковині священник із коронавірусом відмовляється від ізоляції. Мовляв, не згодний з таким діагнозом. Відтак, інфікований має намір й надалі проводити богослужіння.
Через COVID-19 на всіх в'їздах до Києва встановили 9 контрольно-пропускних пунктів. Якщо в когось виявлять температуру 37,5 градусів, людину відправлять на самоізоляцію.
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