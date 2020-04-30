Про головне: Експериментальне лікування від COVID-19. Послаблення карантину у Дніпрі

У випуску "Про головне" за 30 квітня – в Україні хворих на коронавірус дозволено лікувати препаратами від ВІЛ та малярії. Втім ВООЗ попередила українських медиків, що їх ефективність в боротьбі з COVID-19 не доведена. З 30 квітня в Дніпрі розпочали поетапно послаблювати карантин. Таким чином у місті відновлюють роботу низки підприємств, що надають послуги населенню.

Також у випуску:

Міська влада Дніпра розвісила оголошення з попередженнями про те, у яких будинках живуть люди із підозрою на коронавірус.

Видатний боксер та мер Києва Віталій Кличко закликає киян залишатися вдома через пандемію коронавірусу. Свої слова Кличко вирішив підкріпити діями та показав, як самостійно зробив собі стрижку.

В Україні підтвердили 10 406 випадків зараження COVID-19, серед інфікованих – 261 пацієнт помер, ще 1 238 хворих – одужали.

Народний депутат Андрій Холодов під час оголошення карантину відправився на Кіпр. Він досі не повернувся і пропустив не одне засідання Верховної Ради.