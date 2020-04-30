20:13
30 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Про головне: Експериментальне лікування від COVID-19. Послаблення карантину у Дніпрі

      Випуск новин -

      У випуску "Про головне" за 30 квітня – в Україні хворих на коронавірус дозволено лікувати препаратами від ВІЛ та малярії. Втім ВООЗ попередила українських медиків, що їх ефективність в боротьбі з COVID-19 не доведена. З 30 квітня в Дніпрі розпочали поетапно послаблювати карантин. Таким чином у місті відновлюють роботу низки підприємств, що надають послуги населенню.

      Також у випуску:

      Міська влада Дніпра розвісила оголошення з попередженнями про те, у яких будинках живуть люди із підозрою на коронавірус.

      Видатний боксер та мер Києва Віталій Кличко закликає киян залишатися вдома через пандемію коронавірусу. Свої слова Кличко вирішив підкріпити діями та показав, як самостійно зробив собі стрижку.

      В Україні підтвердили 10 406 випадків зараження COVID-19, серед інфікованих – 261 пацієнт помер, ще 1 238 хворих – одужали.

      Народний депутат Андрій Холодов під час оголошення карантину відправився на Кіпр. Він досі не повернувся і пропустив не одне засідання Верховної Ради.

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини Дніпра Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Тест на коронавірус онлайн – оцініть свої ризики
      28 квітня , 12:42 Тест на коронавірус онлайн – оцініть свої ризики
      Він став непотрібним: чому падає рейтинг Путіна
      сьогодні , 00:30 Він став непотрібним: чому падає рейтинг Путіна
      Іван Яковина