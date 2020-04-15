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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Про головне: Коронавірус на Донеччині. Протоколи за порушення карантину

      Випуск новин -

      У випуску програми "Про головне" за 15 квітня – у Донецькій області виявили 12 випадків зараження COVID-19. За добу провели 45 ПЛР-досліджень. Про це 24 каналу повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко. Правоохоронці склали загалом 6042 протоколи за порушення карантину в Україні. Найбільше – на Дніпропетровщині.

      Також у випуску:

      У народного депутата Вадима Новинського підтвердили COVID-19. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

      У Києво-печерській лаврі виявили приблизно 100 випадків коронавірусу. На жаль, 2 священнослужителів Києво-Печерської лаври померли.

      В Україні загалом виявили ​3764 випадків коронавірусу, 108 людей померли.

      Дніпровський районний суд Києва розглянув порушення карантину Валентином Бур'яновим. Чоловік, попри заборону, 6 квітня намагався переплисти Дніпро.

      Теги: Новини Донецька Випуск новин
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