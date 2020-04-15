Про головне: Коронавірус на Донеччині. Протоколи за порушення карантину

У випуску програми "Про головне" за 15 квітня – у Донецькій області виявили 12 випадків зараження COVID-19. За добу провели 45 ПЛР-досліджень. Про це 24 каналу повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко. Правоохоронці склали загалом 6042 протоколи за порушення карантину в Україні. Найбільше – на Дніпропетровщині.

Також у випуску: У народного депутата Вадима Новинського підтвердили COVID-19. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці. У Києво-печерській лаврі виявили приблизно 100 випадків коронавірусу. На жаль, 2 священнослужителів Києво-Печерської лаври померли. В Україні загалом виявили ​3764 випадків коронавірусу, 108 людей померли. Дніпровський районний суд Києва розглянув порушення карантину Валентином Бур'яновим. Чоловік, попри заборону, 6 квітня намагався переплисти Дніпро.