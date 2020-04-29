Про головне: Напад на журналіста під Кабміном. Карантин в Каховці
У випуску "Про головне" за 29 квітня – правоохоронці напали на журналіста "Громадського", який виконував свою роботу і в прямому ефірі висвітлював мітинг під Кабінетом міністрів. Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв пояснив, як слідкуватимуть за виконанням норм після відкриття ринків, та розповів, чому Каховку закрили на карантин.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Кабінет міністрів дозволив продовольчим ринкам відновити свою діяльність під час карантину. Їх роботу контролюватимуть територіальні органи Держспоживслужби.
Більшість українців позитивно оцінює заходи влади у боротьбі з коронавірусом, про це свідчить опитування соціологічної групи Рейтинг. 61% українців оцінює їх як оптимальні заходи. 14% вважають їх надто жорсткими, а 16% – надто м’якими.
25-та антарктична експедиція дісталася станції "Академік Вернадський" в Антарктиді.
Читайте також
Вибір редакції
-
МАУ врешті дозволили здійснити рейс із заробітчанами до Лондона: подробиці21:07
-
Митниця – це не станок, що друкує гроші, – Нефьодов відповів на критику Зеленського21:00
-
Головні новини 29 квітня: відкриття ринків, новий очільник податкової, база Wizz Air у Львові20:48
-
блогРинок землі є: що треба, аби він запрацював?