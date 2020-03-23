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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Про головне: Заклик до надзвичайного стану. Заходи безпеки у Києві

      Випуск новин -

      У випуску програми "Про головне" за 23 березня – міністр охорони здоров'я Ілля Ємець закликає Верховну Раду проголосувати за введення надзвичайну стану в Україні. З 23 березня 2020 року громадський транспорт Києва працюватиме лише на окремих маршрутах і перевозитиме лише тих, без кого життя міста буквально зупиниться.

      Також у випуску:

      Напередодні ввечері до України з Китаю прибув літак, на борту якого 250 тисяч експрес-тестів на Covid-19.

      Від сьогодні громадський транспорт столиці працюватиме лише за перепустками і перевозитиме лише тих, без кого життя міста буквально зупиниться.

      У Києві зафіксували 4 нові випадки коронавірусу. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

      Введення надзвичайного стану Рада може розглянути 24 березня, – ЗМІ
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      Теги: Новини України Новини Києва Випуск новин
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