Про головне: Заклик до надзвичайного стану. Заходи безпеки у Києві

У випуску програми "Про головне" за 23 березня – міністр охорони здоров'я Ілля Ємець закликає Верховну Раду проголосувати за введення надзвичайну стану в Україні. З 23 березня 2020 року громадський транспорт Києва працюватиме лише на окремих маршрутах і перевозитиме лише тих, без кого життя міста буквально зупиниться.

Також у випуску:

Напередодні ввечері до України з Китаю прибув літак, на борту якого 250 тисяч експрес-тестів на Covid-19.

Від сьогодні громадський транспорт столиці працюватиме лише за перепустками і перевозитиме лише тих, без кого життя міста буквально зупиниться.

У Києві зафіксували 4 нові випадки коронавірусу. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.