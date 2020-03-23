Про головне: Заклик до надзвичайного стану. Заходи безпеки у Києві
У випуску програми "Про головне" за 23 березня – міністр охорони здоров'я Ілля Ємець закликає Верховну Раду проголосувати за введення надзвичайну стану в Україні. З 23 березня 2020 року громадський транспорт Києва працюватиме лише на окремих маршрутах і перевозитиме лише тих, без кого життя міста буквально зупиниться.
Також у випуску:
Напередодні ввечері до України з Китаю прибув літак, на борту якого 250 тисяч експрес-тестів на Covid-19.
Від сьогодні громадський транспорт столиці працюватиме лише за перепустками і перевозитиме лише тих, без кого життя міста буквально зупиниться.
У Києві зафіксували 4 нові випадки коронавірусу. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі