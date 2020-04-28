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      Про головне: Завершення слідства у справі Гандзюк. Динаміка нових випадків COVID-19 в Україні

      Випуск новин -

      У випуску програми "Про головне" за 28 квітня – справу Катерини Гандзюк нарешті передали до суду. Щоправда, рідні, друзі та адвокати родини вбитої активістки протестують. Вони переконані, що прокуратура зливає справу. За останні 10 днів кількість нових підтверджених випадків COVID-19 в Україні суттєво не знизилася, проте і не збільшилася. Щодня хворобу виявляють в середньому у понад 400 людей.

      Також у випуску:

      Попри карантин, ресторан "Велюр", який належить нардепу Миколі Тищенку,  працює. Сам політик запевнив, що просто проводить там особисті зустрічі. Й наголосив, що у закладі нікого не годують.

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Справа Катерини Гандзюк Новини України Випуск новин
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