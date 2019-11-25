Про кадрові чистки, підвищення зарплат та серйозні зміни на митниці: інтерв'ю з Нефьодовим

Про набір кадрів і чистки старих недоброчесних працівників, про зміни митних ставок, поштову контрабанду та налагодження постмитного контролю – читайте в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу з Максимом Нефьодовим.

Про набір кадрів, чистки та нові зарплати

Питання щодо кадрів. Звідки ти набираєш людей? Хто погоджується на таку низьку зарплату – 6 тисяч гривень? Проблема з кадрами є реальною чи все ж таки можна знайти людей?

Тут треба розподілити те, що є зараз, в процесі створення, коли ми можемо розраховувати лише на внутрішні кадри. Тому що конкурс в Держмитслужбу можна фізично розпочати за законодавством лише тоді, коли ми розпочнемо роботу. Тому зараз моє завдання – провести максимальну ротацію і знайти внутрішній кадровий потенціал. Він є в кожному державному органі.

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Я завжди був категоричним противником загальної популістської ідеї, що всі державні службовці є погані. Якась частина, можливо, – погана. І ще раз кажу, вони категорично не мають пройти в нову Держмитслужбу, як би вони не намагалися чинити спротив, саботаж або поливати мене "чорним" піаром. Цього не станеться.

Але є й друга частина. Це люди, на яких тримається ця система, і це люди, які виконують свою роботу, і завдяки яким у нас, зокрема, рухаються експортні чи імпортні потоки. Моє завдання – знайти таких людей, які б розуміли нові правила гри, мали стовідсотково працювати чесно – і після цього знайти їм місце в новій Держмитслужбі.

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Звичайно, побудувавши систему контролю, побудувавши систему розподілу відповідальності (коли я можу отримувати зворотній зв'язок) – якщо хтось із цих людей не виправдовуватиме довіри, то ми зможемо швидко приймати якісь відповідні кадрові рішення і їх змінювати.

Якщо говорити, що буде після початку роботи Держмитслужби, тобто за 3 – 4 тижні, то моя мета – одразу оголошувати конкурс, зокрема, на голів митниці та на вакантні посади. Звідки наймати людей? Так, ми, звичайно, надіємось на випускників митної академії, надіємось, що зможемо залучити митних брокерів, людей із зовнішніх економічних відділів в різних приватних компаній. Більший вибір є в підтримувальному персоналі – юристи, ейчари, бухгалтери і так далі. Адже ми можемо дивитись на інші правоохоронні органи та на приватний сектор, бо ця робота значно більше уніфікована. Якщо на митника треба вчитись, то умовно робота бухгалтера – що в Держмитслужбі, що у великій приватній компанії – все ж таки достатньо подібні.



Нефьодов планує підвищити зарплати на митниці

Звичайно, що для цього треба підвищувати зарплати. І я не втомлююсь казати це в кожному інтерв’ю, напевно, не зважаючи на те, що ця думка не всіма сприймається. Але я водночас проти того, щоб просто механічно підвищувати зарплату всім по системі. Звичайно, в нас є митники, які, судячи з їхніх декларацій, можуть бути доларовими мільйонерами. І вони можуть самі платити зарплату всьому регіональному підрозділу.

Завдання в тому, аби наступного року провести повну переатестацію всіх тих людей, які перейшли в Держмитслужбу. Ті з них, хто проходить цю переатестацію і переходить на контрактну роботу, можуть справді заслуговувати на суттєво більші зарплати.

Наскільки?

Моя мета – довести до кінця наступного року зарплату інспектора до зарплати митного брокера. Тобто зараз це десь приблизно 20 тисяч гривень в залежності від регіону і рівня досвіду. І, звичайно, співробітники на відповідальнішій роботі і керівники підрозділів мають пропорційно отримувати більше.

А зараз скільки вони отримують?

Зараз рядовий інспектор отримує на руки близько 6,5 тисяч гривень.

А очільники митниці?

Очільник митниці приблизно отримує близько 30 – 35 тисяч гривень.

А скільки має отримувати?

Я вважаю, що ці суми для очільника митниці так само мають бути приблизно в 2,5 – 3 рази вищі.

А ваша зарплата яка?

Моя зарплата станом на зараз складає близько 24 800 гривень.



Нефьодов розповів, що отримує приблизно 25 тисяч гривень на місяць

І яку ти хочеш отримувати?

Звичайно, що я б хотів отримувати вищу зарплату. Але це вже питання до Міністерства фінансів і Кабінету Міністрів. І я виступаю за те, щоб зарплати в державному секторі були ринковими. І це питання не тільки в тому, що якщо будемо платити більше, то ці люди не братимуть хабарі. Я не беру хабарі і зараз, отримуючи низьку зарплату. А питання в тому, чи зможемо ми залучати багато людей, які не братимуть хабарі і не житимуть на якісь свої заощадження.

Банально, кількість людей, які мали до цього успішну кар’єру в бізнесі і мають заощадження, і можливість, і бажання працювати в держслужбі на важких умовах з постійними погрозами, з "чорним" піаром і скандалами, – звичайно, що така кількість не дуже велика. Якщо ми зможемо як держава виходити на ринок праці, як виходить західний бізнес, і наймати найкращих людей, то, звичайно, ми зможемо розв'язати величезну проблему із кадровим наповненням.

Отже, ми можемо очікувати, що до кінця листопада ви вже будете оголошувати конкурси на вакансії?

Моя мета, що в вже в грудні мають пройти перші конкурси. І я буду робити все від мене залежне, аби цей бюрократичний шлях пройти якомога швидше.

Про митні ставки та законодавчі дірки

Зміна структури митниці дуже допоможе бізнесу, який хоче і працює цілком легально. Що скажете про бізнес, який працює "всіру" і хоче так і продовжувати? Тобто зміна структури і очищення кадрів – це не вся боротьба з контрабандою. Повинна змінюватися ідеологія стягнення митних зборів. Що будете робити з митними ставками?

Митні порушення, як би цинічно це не звучало – це такий же специфічний ринок. Тобто є люди, які вважають, що вони на цьому економлять, хтось вважає, що вони і в принципі не можуть працювати інакше. У когось весь бізнес будується лише на тому, що вони мають конкурентну перевагу коштом більш дешевого імпорту.

Тому, звичайно, моє завдання – розібратися в цьому механізмі і знайти різні варіанти боротьби з кожним сегментом. Тому що щось закривається банально контролем. Врешті-решт, скільки б ми не говорили про те, як ми маємо змінювати ставки, але якщо на кордоні ніхто не перевіряє товари або перевіряє їх виключно очима і руками – то, зрозуміло, як є можливість возити, завжди будуть якісь злочинці. Тому наше завдання – побудувати безпекову структуру з цих сканерів, ваг, камер, мобільних груп і різних інших методів контролю.

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В якихось випадках необхідно справді закривати законодавчі дірки. Тому що багато видів порушень – це навіть не порушення з юридичної точки зору. Вони легально працюють.

Наприклад?

Ми розуміємо, що це якась схема. Особливо це видно в підакцизних товарах в якомусь паливі. Можна завозити паливо, а можна завозити якісь розчинники, які, за великим рахунком, теж підакцизні товари. Щось із них – це види нафтопродуктів, щось – це спирти; з додаванням туди якихось присадок можна робити те саме, можливо, не дуже якісне, паливо.

Таких дірок відкрито, на жаль, достатньо багато. Ми зробили інвентаризацію більш кричущих випадків і вже передали якраз в Податково-митний комітет. Дуже сподіваюся, що вони будуть закриті.

Розкажи про дірки у законодавстві.

Якщо говорити про розміри, то ті самі розчинники або розріджувачі для бітуму чи щось подібне. Це, фактично, або спирт, або дизельне паливо – лише з якимись домішками. Але воно привозиться в Україну не як паливо, за яке треба платити акциз чи ставки, а провозиться по якійсь іншій категорії.

Історія, яка більш відома журналістам, – це історія з реактивним паливом для літаків, якого минулого року в Україну завозилося більше, ніж взагалі у нас тут є літаків. Зрозуміло, що це так само була схема, під якою воно завозилося, і після цього банально продавалося на заправках. Тому що це ніяке не реактивне паливо. Те саме стосується і базових мастил. Їх ще влітку, велику партію, арештувала податкова міліція. Так само це паливо, яке можна реалізовувати.

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Тому я ще раз кажу, якісь історії треба закривати на законодавчому рівні, якісь треба закривати гармонізацією ставок.

Наприклад, у нас є постійна проблема з тканинами, тому що на деякі тканини ставка 0%, на деякі – 5%, на деякі – 8%, а на деякі – 12%. Зрозуміло, що всі імпортери намагаються якимось чином перекласифікуватися, щоб потрапити хоча би під 5%, а бажано – під 0%. Тому у нас постійні скандали з відбором зразків, з їхньою підміною, з роботою якісної чи неякісної лабораторії і так далі.

Врешті-решт, ми можемо або ганятися за кожним клаптиком тканини, або ми можемо сказати: уніфікуймо це, давайте просто зробимо всім по 5% або всім по 4%, незалежно від типу тканини.

Тобто передбачено, що тарифна сітка буде звужена?

Я підтримую подібні зміни. Звичайно, повноваження це робити є у депутатів. Але свої позиції стосовно цього ми їм передали.

Розглядають чи ні? Мінфін у цьому бере участь?

Розглядають, і Мінфін у цьому точно зацікавлений. Тому що у багатьох випадках, роблячи цю гармонізацію чи закриваючи дірки, насправді, ми отримуємо в державний бюджет більше, а не менше. Встановлюючи рівні правила гри.

Я читала інтерв’ю міністра фінансів Маркарової. Вона говорить, що зараз якісь суттєві зміни податкові чи митні, я маю на увазі по ставках, вони не передбачені? Хіба це стосується зменшення оподаткування заробітних плат…

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Я думаю, вона каже про те, що стосується податкових змін. І, напевно, тут краще питати колегу Сергія Варланова. Але якщо казати про закриття дірок в митних тарифах, то Мінфін підтримує такі зміни і депутати підтримують такі зміни. Я дуже сподіваюсь, що буде політична воля таки їх закрити.

Тому що в мене теж є розуміння, що кожна з таких дірок має якесь "прізвище". Вона не з’явилась десь просто так випадково. Це якісь пільги чи можливості, які надали певній людині, яка займається якимись операціями. Це показник того, що боротьба з контрабандою складається з багатьох елементів: інфраструктура, обмін даними, а також, у деяких випадках, боротьба і якісь заходи, які виходять за митні функції.



Міністр фінансів України Оксана Маркарова

Коли ви працювали із системою Prozzoro через Верховну Раду, то ви проявляли доволі багато емоцій. Можна очікувати, що ставки по митних зборах будуть так само емоційно лобіюватись у Раді?

Я точно планую активно працювати з депутатами по тому проєкту, який ми вже подали у Раду, і тим, які ми плануємо. Звичайно, адже це частина моєї роботи.

Про ініціативу Дубінського

В Олександра Дубінського є ініціатива щодо доступного розмитнення авто, скасування акцизу і ПДВ під час розмитнення. Його проєкт в процесі розробки. І в якісь найближчі два тижні він обіцяв його зареєструвати. Підтримуєте його ініціативу?

Якщо він в процесі розробки, я ще навіть нічого про нього не знаю. Буде зареєстрований, будемо дивитись і відповідно складемо власне враження. Я як ліберал по духу підтримую всі ініціативи зі зниження податків, мит, ставок, якщо вони підкріплюються адекватними змінами... Я за те, аби в нас була маленька компактна держава. Я не закликаю збільшувати кількість митників, я не закликаю збільшувати функції держуправління, тому подивимось, що зареєструє пан Дубінський.

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В Олександра Дубінського є ініціатива щодо доступного розмитнення авто

Про поштову контрабанду

Як ви ще будете знижувати ризики на митниці?

Один із законопроєктів, над яким ми зараз працюємо, стосується поштової контрабанди. Тут якраз я бачу велику необхідність кардинальних змін законодавства. В результаті чи то свідомих, чи випадкових корегувань нормативної бази зараз складається така ситуація, що поштових операторів не регулює взагалі ніхто. Був колись спільний наказ ще Держмитслубжи і Міністерства транспорту, але зараз він скасований.

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Звичайно, необхідно повертати якісь кваліфікаційні вимоги до місць роботи поштових операторів. Вони мають бути відповідним чином обладнані тими ж сканерами, камерами та системою контролю доступу. Пошта, яка їде від кордону до цього місця обробки, мусить мати GPS-мітки, які допомагають відстежувати, що вона насправді доїхала, а не була підмінена.

І митниця має отримати повноваження працювати з цими товарами статистично. Адже зараз є велика проблема (і я розумію, як це дратує суспільство) – це те, що митниця розглядає кожну посилку, кожен пакетик окремо. До прикладу, беруть і кажуть – джинси, чи коштують вони стільки чи не коштують – далі відправляють повідомлення "з вас треба сплатити 12 гривень мита".

Зрозуміло, що вартість адміністрування цих платежів інколи вища, ніж будь-які надходження і збори до державного бюджету. І, звичайно, ворог на цьому етапі для нас – це не люди, які хочуть щось купити в інтернет-магазині, а це справді недобросовісні бізнеси і контрабандисти, які банально замовляють тисячні партії і розбивають їх на фейкових чи реальних людей, які навіть не знають, що їхні паспортні дані використовуються. Тому тут потрібні досить суттєві зміни до законодавства, і ми зараз над ними працюємо.

Про єдину юридичну особу і повернення митниці статусу правоохоронного органу

Коли чекати тих змін?

Я дуже очікую, що ми спробуємо їх представити ще до кінця цього року. Наразі наш перший пріоритет – це закон про єдину юридичну особу, він вже зареєстрований, в Раді вже є текст. Сподіваюсь, він буде винесений на комітет в найближчі тижні.

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Другий законопроєкт, який вже написаний і ми його обговорюємо з різними стейкхолдерами – це законопроєкт про криміналізацію підакцизної контрабанди і повернення митниці статусу правоохоронного органу, що потрібно не лише у боротьбі з контрабандою, а й для ефективнішого обміну інформацією з міжнародними партнерами. Бо багато країн мають право ділитись цією інформацією лише з органами, який мають відповідний статус.

Україна вже багато говорить про це, але нічого не зробили…

Всі речі, які треба робити, – більшість з них вже давно відомі. Чому вони не були зроблені за 28 років? Напевно, це і є запитання до тих людей, які очолювали митницю до цього. Саме тому у мене є певні сумніви щодо використання порад чи консультацій людей з минулого, і що з них можна реально зробити системну реформу.

Зараз ми це повертаємо. Ми тільки вчора отримали схвальний відгук від ЄС на подібні ініціативи, вони вітали б повернення митниці статусу правоохоронного органу і навіть наводили приклади, коли в Європі митниці позбавляли цього статусу, це не працювало і ситуацію повертали назад, тому ми в якомусь сенсі повторюємо європейський шлях.



Нефьодов зазначив, що не планує працювати за старою системою

Про митний постконтроль

І третє, про що я казав – це законопроєкт про розв'язання проблеми з поштовою контрабандою. Також ми працюємо над постмитним аудитом, тому що це контроль, якого взагалі немає в Україні. Зрозуміло, що у нас є проблеми з фірмами-метеликами, які реєструються та закриваються. Але, тим не менш, ми маємо переходити у багатьох видах контролю на все-таки постконтроль. Не тоді, коли у нас складається ситуація, що якщо вже перетнуто кордон вантажівкою і контейнером – то все в тебе вже вдалося. А тоді коли у митниці є інструментарії та аналітичні здібності, повноваження проводити подальший постмитний контроль цих товарів: чи справді вони приїхали, куди вони пішли і чи раптом керамічна плитка не перетворилася на айфони.

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У цьому постаудиті ви маєте тісно співпрацювати з податковою?

Звісно. Зараз ми якраз напрацьовуємо механізми такої взаємодії: як юридичні, так і ITшні. Тому що питання не втому (як люди часто собі уявляють), щоб відкрити комусь якийсь віртуальний доступ до бази даних. Питання в тому, аби отримувати ту інформацію, яка дасть нам можливість робити обґрунтовані рішення, які призведуть або до того, що ми ловимо порушників, або до того, що ми можемо стягувати якісь кошти в держбюджет. І якраз те, що нас цікавить від податкової – це відстежування подальшого ланцюжка руху товарів. Це достатньо складний процес, але це ті системні зміни, над якими ми працюємо паралельно з короткостроковими покращеннями, які робимо кожного дня.

Про перші покращення, боротьбу за реформу та яких "найгірших людей" Нефьодов встиг зустріти на держслужбі і чому досі не ходить з охороною – чекайте у третій частині інтерв'ю на сайті 24 каналу. Не пропустіть!

Відео повного інтерв'ю 24 каналу з Максимом Нефьодовим: