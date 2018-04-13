Про кілька реальностей на Донбасі та розстріл шкільного автобуса

У сучасному світі поняття реальності стерлося як таке. Більшість людей живуть так, як звикли, та дуже не полюбляють, коли руйнуються їх устої.

При цьому гібридні війни та геополітика фактично зробили так, що будь-які речі можна трактувати як завгодно, не зважаючи на те, наскільки далеко ти перебував від епіцентру подій.

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У 2015-му розмовляв "Скайпом" із колишнім сусідом, коли Донецьк масовано обстрілювали терористи. Він вийшов на балкон та показав картинку, як танк окупантів їде Київським проспектом з центру міста та прямою наводкою гатить в один із житлових будинків.

Наступного дня цей же чоловік стверджував, що кілька квартир у постраждалому приміщенні були зруйновані під час мінометного обстрілу українців з Донецького аеропорту. Ніякі аргументи про те, що ми обидва на свої власні очі бачили, як снаряд вибухає у кількох кілометрах після пострілу танка, чолов’яга не реагував.

І це така, вкрай небезпечна, але реальність життя у "ДНР".

У "ЛНР" вона своя, а у Росії – інша, зовсім відірвана від того, що відбувається насправді.

То ж, питання, як так сталося, що жителі окупованих територій бачать на власні очі злочини РФ, але вірять у те, що все зробили українці, залишається риторичним.

А як людина, що втратила всю сім'ю у пожежі може спочатку звинувачувати в усьому Путіна, а через кілька годин казати, що він взагалі ні в чому не винен. І при цьому щиро у це вірити?

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Яскравим прикладом подвійної реальності може служити "обстріл шкільного автобуса українськими військовими" у Зайцевому.

У четвер, 12 квітня, усі сепаратистські ЗМІ разом із кількома російськими розповіли про "героїчну" загибель ватного утирка, який нібито рятував школярів від снарядів ЗСУ. При цьому кажуть, що наші бійці цілеспрямовано накрили автобус, в якому їхали з навчання діти, які мешкають у прифронтовому селищі.

Прочитавши цю новину, я списався із місцевими жителями, щоб дізнатися, що взагалі за обстріли йшли у цей день в тому напрямку. Двоє людей кажуть, що взагалі не чули нічого, окрім стрілецької зброї, однак половина селища на непідконтрольній його частині божиться, що населений пункт піддався важкому обстрілу.

Справа в тому, що селище ну дуже маленьке. Одна його частина перебуває під контролем України. Інша – під окупантами. Наші військові взагалі кажуть, що ні з чого важче Калашів вже майже добу по ним не використовують, то ж ніяких обстрілів ані населеного пункту, ані його околиць не було.

Більше того, знаєте, як зараз виглядає та сама школа, з якої нібито їхали діти? Майже вщент зруйнований опорний пункт терористів.



Школа у Зайцевому

Трохи більше, ніж 10 днів тому терористи із гордістю розповідали своїм пропагандистам про те, що навчальний заклад є для Зайцевських "дирівців" домом Павлова.

Ватні воїни розповідають про школу у Зайцевому, де вони зосередили опорний пункт

А вже зараз, як стверджують бойовики, це приміщення перетворилося у працюючу школу. І дітей туди нібито звозять автобусами (все селище за півгодини пішки обійдеш). Смішно, але більшість жителів "ДНР" у це вірять. І навіть якщо їм довести всі ці факти, вони переконуватимуть у тому, що "українські військові хотіли вбити дітей". І це така їх реальність.

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