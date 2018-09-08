15:48
8 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
20°C 13°C
  • неділя
    23°C 15°C
  • понеділок
    20°C 15°C
  • вівторок
    21°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. В космос з горілчаним двигуном РФ. Православний Ватикан
Вєсті Кремля
22:25, 7 вересня
Вєсті.UA. Навіщо Марченко бурить землю. "Палєво" нардепів на провокації від журналістів
Вєсті.UA
21:14, 7 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Спорт
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Про команди говорять їх результати, – головний тренер збірної України про матч зі Словаччиною

152 Читать новость на русском
Про команди говорять їх результати, – головний тренер збірної України про матч зі Словаччиною

Напередодні матчу зі збірною Словаччини у Львові головний тренер збірної України Андрій Шевченко дав прес-конференцію.

У першу чергу Шевченко відзначив збірну Словаччини.

"У її складі ряд досвідчених гравців. Про команди говорять їх результати. гравці грають давно одним складом. Показують результат. На відміну від чехів, в них більш стабільний склад. Окрім того, що у низ був кращий час для підготовки до цього матчу", – заявив тренер.

Читайте також: Яремчук та інші новачки збірної України пройшли кумедну посвяту в команді: відео

Варто відзначити, що у той час, коли збірна України грала матч проти Чехії у Лізі націй, словаки зіграли товариський матч проти збірної Данії. При цьому останні вийшла на гру навіть не резервним складом. Через конфлікт футболістів та місцевої федерації, гравців для збірної Данії довелося збирати з нижчих дивізіонів, і навіть серед аматорів.

Відтак Шевченко відзначив, що для гравців збірної України головне відновитися. І він ще не знає, хто саме завтра вийде на гру проти Словаччини. Зі складом на матч пообіцяв визначитися вже у день гри.

Він також відзначив, що для збірної важлива підтримка фанатів, однак на "Арені Львів" гра відбудеться за порожніх трибун.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Спорт
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто врятує життя вашої близької людини у разі надзвичайної ситуації?
сьогодні, 12:00 Хто врятує життя вашої близької людини у разі надзвичайної ситуації?
Юрій Чорний
Топ-12 найкращих українських кінопрем'єр, які варто подивитись до кінця року
сьогодні, 11:01 Топ-12 найкращих українських кінопрем'єр, які варто подивитись до кінця року
Катерина Петренко
На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
сьогодні, 10:05 На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
1 68992
"Удаленка" по-лугански: сколько в "республике" зарабатывают фрилансеры
сьогодні, 08:43 "Удаленка" по-лугански: сколько в "республике" зарабатывают фрилансеры
Ольга Черненко
Відпустив з-під варти вбивцю Гонгадзе: до Верховного Суду призначили "відомого" суддю
сьогодні, 08:00 Відпустив з-під варти вбивцю Гонгадзе: до Верховного Суду призначили "відомого" суддю
Роман Маселко
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
"Барселона" націлилася на лідера "Ліверпуля"
 28 травня 2010 , 18:05
Каталонці хочуть лідера "Баварії"
 2 червня 2010 , 18:20
Тимощук не зіграє зі словаками?
 5 вересня 2014 , 11:30
Найкращий снайпер збірної Іспанії може зіграти проти збірної України в Євровідборі
 27 березня 2015 , 17:55
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук