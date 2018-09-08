Про команди говорять їх результати, – головний тренер збірної України про матч зі Словаччиною

Напередодні матчу зі збірною Словаччини у Львові головний тренер збірної України Андрій Шевченко дав прес-конференцію.

У першу чергу Шевченко відзначив збірну Словаччини.

"У її складі ряд досвідчених гравців. Про команди говорять їх результати. гравці грають давно одним складом. Показують результат. На відміну від чехів, в них більш стабільний склад. Окрім того, що у низ був кращий час для підготовки до цього матчу", – заявив тренер.

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Варто відзначити, що у той час, коли збірна України грала матч проти Чехії у Лізі націй, словаки зіграли товариський матч проти збірної Данії. При цьому останні вийшла на гру навіть не резервним складом. Через конфлікт футболістів та місцевої федерації, гравців для збірної Данії довелося збирати з нижчих дивізіонів, і навіть серед аматорів.

Відтак Шевченко відзначив, що для гравців збірної України головне відновитися. І він ще не знає, хто саме завтра вийде на гру проти Словаччини. Зі складом на матч пообіцяв визначитися вже у день гри.

Він також відзначив, що для збірної важлива підтримка фанатів, однак на "Арені Львів" гра відбудеться за порожніх трибун.

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