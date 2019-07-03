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      Про корупцію, радянську систему і повернення Портнова: відверте інтерв'ю з випускниками КНУ

      Он воно як 21 Читать новость на русском

      Студенти КНУ імені Тараса Шевченка протестували через скандального соратника Януковича Андрія Портнова. Ректор Леонід Губерський поза конкурсом повернув чиновника на роботу до вишу. Про це в ефірі 24 каналу в програмі "Он воно як" з Денисом Бігусом та Алісою Юрченко розповіли співорганізатори акції "Ні Портнову в КНУ" Мирон Гордійчук та Олег Слабоспицький, які добилися звільнення Портнова.

      Чому студенти протестували проти Портнова

      Співорганізатори акції "Ні Портнову в КНУ" – Мирон Гордійчук та Олег Слабоспицький в програмі "Он воно як" пояснили, чому студенти протестували проти повернення Портнова.

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      Олег Слабоспицький заявив, що найперше – Портнов був заступником Адміністрації президента Віктора Януковича. Друге пояснення – це публічна позиція Андрія Портнова, якої він дотримується і досі, щодо негативного ставлення до часів Майдану.

      Людина одразу виїхала за межі України після перемоги Революції гідності. Я думаю, що він прекрасно розумів, що є ймовірність його арешту. Також були відкриті кримінальні справи. Зокрема, одна з яких була пов’язана з Київським національним університетом, бо він незаконно очолив кафедру конституційного права згідно з версією слідства,
      – повідомив Олег Слабоспицький.

      "Виникає питання: "Чому коли він повернувся, то наш міністр МВС та генпрокурор раптом сказали, що до Портнова питань немає", – додав Слабоспицький.

      Андрій Портнов
      Андрій Портнов

      Співорганізатори акції Слабоспицький повідомив, що якщо продовжувати "досягнення" Андрія Портнова, то він ще доклав руку до знищення судової системи. Зараз всі кажуть, що суди в Україні найгірші. Проте за часи Віктора Федоровича Андрій Портнов був куратором судової системи для того, щоб всі судді були в ручному режимі і виконували рішення, які були вигідні Банковій.

      Віктор Янукович
      Віктор Янукович

      Слабоспицький додав, що можна також згадати про диктаторські закони 16 січня. Кожен з них порушував права людини, які на Революції гідності відстоювали.

      Що відбулося 16 січня 2014 року?Влада спробувала офіційно встановити диктатуру в Україні. Верховна Рада не конституційним способом прийняла закони, які значно обмежували права людей. Майже одразу протести у Києві перетворились на повстання.

      Тиск громадськості та світу змусив парламент скасувати чинність 9 з 12 законів. Це сталося 28 січня. Проте, самі норми документів продовжували діяти. Остаточно закони було скасовано лише 21 лютого вже за головування у Верховній Раді Олександра Турчинова.

      "В нас немає розуміння того, як встановлювався режим Януковича. Ми це дуже швидко забуваємо. Коли я вчився в університеті, це був 2012-2013 роки. Тоді озвучували, що в Україні, де-факто, стався Конституційний переворот, бо ми президента обрали за повноваженнями зразка 2010 року. А в парламентсько-президентській республіці через рішення Конституційного суду він отримав зовсім інші повноваження", – додав співорганізатор акції "Ні Портнову в КНУ" Мирон Гордійчук.

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      Гордійчук стверджував, що причетним до цього конституційного перевороту, який потім призвів до узурпації влади, кровопролиття й теперішньої війни – був Андрій Портнов. Усе це вже дає можливість не терпіти його в стінах червоного корпусу.

      Про боротьбу з корупцією в університеті Шевченка

      Також вони розповіли, що найбільш резонансною організацією, яка боролася з корупцією в університеті, була "ШеваПіл". Як сказав співорганізатор акції "Ні Портнову в КНУ" Мирон Гордійчук, наразі питання боротьби з корупцією в університеті закрито.

      Інколи на акції протесту виходять двоє-трьоє людей, які у підсумку, частіше за все, не закінчують навчання. Це ж сталося і з учасниками "Шевапіл". Але знову ж таки, можна скати, що ті студенти просто не склали сесію,
      – наголосив Мирон.

      Що відомо про організацію "ШеваПіл"?"Шевапіл" – це студентська організація, що займалася розслідуваннями корупції в університеті імені Шевченка. Вона складалася з ініціативних студентів, що окрім розслідування корупції, висували студентські ініціативи, які покращили б життя в університеті. Після ґрунтовних доказів хабарів учасників акції виключили з ВНЗ.


      Університет імені Шевченка

      Як пояснив співорганізатор акції "Ні Портнову в КНУ" Олег Слабоспицький, радянська модель в університеті й досі живе, у більшості випадків є так звані вічні ректори та декани. Вони обіймають свої посади не один десяток рік.

      Навіть якщо трапиться викладач, який каже, що піде проти системи, то у більшості випадків ця ж система його і з'їдає. Адже більшість викладачів працюють в університеті не один і не два роки, і загалом не готові до ґрунтовних змін в структурі ВНЗ,
      – додав Слабоспицький.

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      Теги: Новини України Новини Києва Он воно як Андрій Портнов Студенти Освіта
      Джерело: 24 канал
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