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Про куряче лайно: у чому причина наїздів на "Гаврилівських курчат" і до чого тут Косюк

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Правоохоронці розпочали кримінальне провадження по власниках фірми "Гаврилівські курчата" – великого виробника курятини. Суть справи – фірма вивезла на поля тонни дохлих курчат, чим спричинила екологічну загрозу. І ця справа дуже рідкісна, якщо не сказати унікальна. Адже, зазвичай, провадження розпочинають не проти власників, а проти бізнесу, і завершується все якимось штрафом.

Із суб'єктивної точки зору, такий арешт може й правильний, але дуже дивний. Особливо, на тлі конкурента "Гаврилівських курчат", а саме найбільшого виробника курятини в Україні Юрія Косюка – власника торговельної марки "Наша Ряба", а ще радника і друга президента Порошенка, отримувача мільярдних дотацій і того, хто проклав ралійну трасу через національний парк "Феофанія".

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Щодо курятників Косюка вже є низка кримінальних проваджень, і їх вже роки розглядають. Але там не те що арештом, там навіть розслідуванням особливо не пахне, а горами курячого посліду ще й як тхне. 

Так, активісти з кількох сіл, в яких проводить свою "запашну діяльність" підприємство Юрія Косюка, подали скаргу до Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), бо Євробанк допомагає "Нашій Рябі" фінансуванням. У банку запевнили, що вже почали розглядати скаргу. Мовляв, цим займається окремий незалежний орган. 

У день виходу програми "Наші гроші" журналісти розслідувачі отримали письмові відповіді на запитання щодо скарг до ЄБРР від "Миронівського хлібопродукту". 


Відповіді "Миронівського хлібопродукту" щодо скарг активістів

Більше – дивіться у програмі. 

Теги: Наші гроші Розслідування
Джерело: 24 канал
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