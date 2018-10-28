04:14
29 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЕЛІНА СВІТОЛІНА НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Рогозін просить милостиню. "Глибокі" знання Путіна
      Вєсті Кремля
      17:30, 27 жовтня
      Вєсті. UA. Жир. Добкін вдарився в релігію. Нова жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Клуби інтернаціональної дружби
      Згадати все
      12:30, 28 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЕЛІНА СВІТОЛІНА НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Про Марину Поплавську з "Дизель Шоу" зняли міні-фільм: відео

      1118 Читать новость на русском
      Про Марину Поплавську зняли міні-фільм
      Про Марину Поплавську зняли міні-фільм / Кадр з відео

      "Дизель Студіо" опублікувало міні-фільм про акторку "Дизель Шоу" Марину Поплавську, яка загинула в ДТП. Відео було опубліковане у неділю, 28 жовтня, на дев'ятий день після загибелі артистки.

      "У цьому фільмі ми покажемо ексклюзивні кадри інтерв'ю, фото та відео, які раніше не публікувалися", – мовиться в анонсі фільму.

      Дивіться також: Мережу зворушило відео, як зірки "Дизель шоу" співають з Мариною Поплавською

      У стрічці містяться відповіді на питання про те, ким Поплавська мріяла стати в дитинстві, якою була сім'я артистки, що означали для неї КВН і "Дизель Шоу", і яке в зірки було ставлення до її учнів.

      На кадрах також зображено чимало фотознімків із Поплавською з її дитинства та юності, а також відео зі школи, де артистка викладала українську мову та літературу.

      Дивіться міні-фільм про Марину Поплавську:

      Нагадаємо, 20 жовтня вранці на Київщині автобус із акторами "Дизель Шоу" зіткнувся з фургоном. Внаслідок ДТП загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Окрім того, були госпіталізовані актори Яна Глущенко та Єгор Крутоголов, а також постраждали актори "Дизель Шоу" Євгеній Гашенко, Максим Неліпа, Олександр Бережок, Євген Сморигін, Олег Іваниця та Вікторія Булітко.

      Хто така Марина Поплавська? Акторка програм "Дизель Шоу", "На трьох", "DIZEL ранок", співачка, популярна ведуча, редактор української асоціації КВН. Була капітаном команди КВН "Дівчата з Житомира". Також працювала вчителькою української мови та літератури в школі.

      Теги: Новини України LifeStyle Кіно Новини культури ДТП з акторами Дизель Шоу Втрати
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за 28 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 28 жовтня: Сенсаційний успіх Світоліної, скандал між Притулою та "Батьківщиною"
      28 жовтня , 23:13 Головні новини 28 жовтня: Сенсаційний успіх Світоліної, скандал між Притулою та "Батьківщиною"
      Сварка святих отців, зміна русла Дніпра, ядерний потенціал України: топ-5 блогів тижня
      28 жовтня , 22:00 Сварка святих отців, зміна русла Дніпра, ядерний потенціал України: топ-5 блогів тижня
      Блог Медіа
      Найсмішніші меми тижня: Порошенко – президент Росії, "Мертві бджоли" від Зіброва по-футбольному
      28 жовтня , 20:01 Найсмішніші меми тижня: Порошенко – президент Росії, "Мертві бджоли" від Зіброва по-футбольному
      Гидке знущання над дитиною в школі і як окупанти крадуть у Херсоні воду – топ-5 відео тижня
      28 жовтня , 19:30 Гидке знущання над дитиною в школі і як окупанти крадуть у Херсоні воду – топ-5 відео тижня
      Чому Міністерство оборони "підсаджує" виробників озброєнь на пральний порошок "Лотос"
      28 жовтня , 19:01 Чому Міністерство оборони "підсаджує" виробників озброєнь на пральний порошок "Лотос"
      Андрій Воропаєв
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук