Про Марину Поплавську з "Дизель Шоу" зняли міні-фільм: відео

"Дизель Студіо" опублікувало міні-фільм про акторку "Дизель Шоу" Марину Поплавську, яка загинула в ДТП. Відео було опубліковане у неділю, 28 жовтня, на дев'ятий день після загибелі артистки.

"У цьому фільмі ми покажемо ексклюзивні кадри інтерв'ю, фото та відео, які раніше не публікувалися", – мовиться в анонсі фільму.

Дивіться також: Мережу зворушило відео, як зірки "Дизель шоу" співають з Мариною Поплавською

У стрічці містяться відповіді на питання про те, ким Поплавська мріяла стати в дитинстві, якою була сім'я артистки, що означали для неї КВН і "Дизель Шоу", і яке в зірки було ставлення до її учнів.

На кадрах також зображено чимало фотознімків із Поплавською з її дитинства та юності, а також відео зі школи, де артистка викладала українську мову та літературу.

Дивіться міні-фільм про Марину Поплавську:

Нагадаємо, 20 жовтня вранці на Київщині автобус із акторами "Дизель Шоу" зіткнувся з фургоном. Внаслідок ДТП загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Окрім того, були госпіталізовані актори Яна Глущенко та Єгор Крутоголов, а також постраждали актори "Дизель Шоу" Євгеній Гашенко, Максим Неліпа, Олександр Бережок, Євген Сморигін, Олег Іваниця та Вікторія Булітко.

Хто така Марина Поплавська? Акторка програм "Дизель Шоу", "На трьох", "DIZEL ранок", співачка, популярна ведуча, редактор української асоціації КВН. Була капітаном команди КВН "Дівчата з Житомира". Також працювала вчителькою української мови та літератури в школі.