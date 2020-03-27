Pro новини: Браковані тести на коронавірус в Іспанії. Ситуація з COVID-19 у США
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У випуску програми Pro новини за 27 березня – іспанський уряд закупив 340 000 експрес-тестів для виявлення коронавірусу. Та частина, яку придбали у Китаї, виявилась неефективною. Кількість інфікованих COVID-19 у США зросла минулу добу на 14 тисяч нових випадків: країна обігнала Китай та Італію за кількістю хворих.
Також у випуску:
З 28 березня закривається державний кордон: тисячі українців стоять у кількагодинних чергах на в'їзді до країни.
Українці роблять невиправдані покупки: експерти наголосили, що з такими темпами більшість витратять сімейний бюджет ще у перші тижні карантину.
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