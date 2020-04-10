Pro новини: Києво-Печерська лавра на карантині. Коронавірус у Росії та Білорусі

У випуску програми "Pro новини" за 10 квітня – спалах коронавірусу зафіксували у Києво-Печерській лаврі. Там захворіло вже щонайменше 30 священнослужителів. Тож лавру тимчасово закрили на карантин. За останню добу в Білорусі зафіксували 500 нових випадків зараження COVID-19, у Росії– 1800. У цих країнах президенти занадто пізно вирішили запровадити карантин.

Також у випуску: В Україні зафіксували 311 нових випадків COVID-19, померло ще 12 людей. З 10 квітря в Україні на коронавірус будуть тестувати всіх, у кого лікарі підтвердять пневмонію. Одразу 6 регіонів України вдалися до посилення карантину цими вихідними.