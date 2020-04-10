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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Pro новини: Києво-Печерська лавра на карантині. Коронавірус у Росії та Білорусі

      Випуск новин -

      У випуску програми "Pro новини" за 10 квітня – спалах коронавірусу зафіксували у Києво-Печерській лаврі. Там захворіло вже щонайменше 30 священнослужителів. Тож лавру тимчасово закрили на карантин. За останню добу в Білорусі зафіксували 500 нових випадків зараження COVID-19, у Росії– 1800. У цих країнах президенти занадто пізно вирішили запровадити карантин.

      Також у випуску:

      В Україні зафіксували 311 нових випадків COVID-19, померло ще 12 людей.

      З 10 квітря в Україні на коронавірус будуть тестувати всіх, у кого лікарі підтвердять пневмонію.

      Одразу 6 регіонів України вдалися до посилення карантину цими вихідними.

      Теги: Випуск новин
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