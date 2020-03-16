Pro новини: Коронавірус в Києві. Тестування вакцини у світі
У випуску "Pro новини" за 16 березня – в Києві підтвердили 2 нових випадки зараження коронавірусом. Пацієнтів ізолювали, їм надається симптоматичне лікування. Розробка вакцини від коронавірусу триває. Є вже кілька обнадійливих заяв від науковців з різних країн світу, зокрема у США.
Також у випуску:
Тест на коронавірус: де у Києві можна перевірити своє здоров'я.
В Україні на всій території 12 березня оголосили суворий карантин: закривають усе, окрім продуктових магазинів, аптек, та заправок.
Карантин для Верховної Ради: Зеленський заявив, що зміна плану роботи парламенту – недопустима.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі