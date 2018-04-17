Pro новини: Надання автокефалії українській церкві. Пенсійне нарахування
У випуску новин Pro новини за 17.04 – Україна проситиме Вселенського Патріарха Варфоломія про надання автокефалії Українській Церкві. Народні депутати хочуть запровадити накопичувальну систему пенсійного страхування.
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Джерело: 24 Канал
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