Pro новини: Оренда житла під час пандемії. Штрафи за порушення умов карантину
У випуску програми "Pro новини" за 6 квітня – в Україні попит на оренду квартир суттєво впав. Все через пандемію COVID-19. Більшість людей залишились без роботи, а світу загрожує криза. В Україні ввели нові карантинні обмеження. Усіх, хто порушуватиме їх – штрафуватимуть. Розмір штрафу від 17 до 51 тисячі гривень.
Також у випуску:
У Києво-Печерській лаврі 4 квітня 2020 року провели тестування на коронавірус. Мер Києва заявив, що зафіксували 4 випадки зараження COVID-19.
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