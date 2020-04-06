Pro новини: Оренда житла під час пандемії. Штрафи за порушення умов карантину

У випуску програми "Pro новини" за 6 квітня – в Україні попит на оренду квартир суттєво впав. Все через пандемію COVID-19. Більшість людей залишились без роботи, а світу загрожує криза. В Україні ввели нові карантинні обмеження. Усіх, хто порушуватиме їх – штрафуватимуть. Розмір штрафу від 17 до 51 тисячі гривень.

Також у випуску: У Києво-Печерській лаврі 4 квітня 2020 року провели тестування на коронавірус. Мер Києва заявив, що зафіксували 4 випадки зараження COVID-19.