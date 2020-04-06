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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Pro новини: Оренда житла під час пандемії. Штрафи за порушення умов карантину

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску програми "Pro новини" за 6 квітня – в Україні попит на оренду квартир суттєво впав. Все через пандемію COVID-19. Більшість людей залишились без роботи, а світу загрожує криза. В Україні ввели нові карантинні обмеження. Усіх, хто порушуватиме їх – штрафуватимуть. Розмір штрафу від 17 до 51 тисячі гривень.

      Також у випуску:

      У Києво-Печерській лаврі 4 квітня 2020 року провели тестування на коронавірус. Мер Києва заявив, що зафіксували 4 випадки зараження COVID-19.

      Теги: Оренда нерухомості Штрафи Pro новини Випуск новин
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