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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Pro новини: Реакція ОП на скандал за участі Єрмака. Падіння ціни на російську нафту

      Випуск новин -

      У випуску програми Pro новини за 2 квітня – в Офісі Президента відреагували на скандальні "плівки Лероса", на яких брат Андрія Єрмака начебто "торгує державними посадами". Зокрема пообіцяли перевірити джерела їх появи та викладені факти. Ціна на російську нафту обвалилася до 10 доларів за один барель. Це рекордне падіння, востаннє така ціна була ще у 1990-х роках.

      У першого зараженого на коронавірус депутата – Сергія Шахова – вже два негативні тести. Лікарі планують провести ще один, тоді можна буде говорити про одужання.

      В Києві від COVID-19 одужали вже 11 людей, серед них – форвард збірної України з баскетболу та гравець іспанської "Фуенлабради" В'ячеслав Бобров.

      Україна – серед лідерів антирейтингу за тестуванням на COVID-19. Доки у США, Південній Кореї та Італії вже протестували сотні тисяч людей, у нас – лише приблизно три.

      Новий міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до українців. Він наголосив, що у МОЗ затвердили єдиний держпротокол лікування для хворих на коронавірус.

      Теги: Випуск новин
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