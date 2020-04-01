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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Pro новини: Шалені ціни на продукти. Порятунок економіки Європою

      Випуск новин -

      У випуску програми "Pro новини" за 1 квітня – не припиняють зростати й ціни на маски та антисептики, які необхідні, аби убезпечити себе від зараження коронавірусом. Європейські політики зосереджуються на порятунку громадян від коронавірусу. Вживані урядами заходи обмежують функціювання економік і це становить небезпеку для людей, адже пандемія коронавірусу може спричинити економічну кризу.

      Також у випуску:

      Деякі українські пацієнти скаржаться, що на ліки від коронавірусу витрачають по декілька тисяч гривень.

      Теги: Ціни Випуск новин
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