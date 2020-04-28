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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17

      Pro новини: Столичний план виходу з карантину. Кількість хворих на COVID-19 зменшується

      Випуск новин -

      У випуску програми "Pro новини" за 28 квітня – Кличко анонсував, як Київ виходитиме з карантину. Відомо, що спочатку дозволять гуляти по двоє в парках та скверах, втім спортивні та дитячі майданчики і далі будуть під забороною. Ще 400 нових хворих українців на COVID-19 зафіксували за добу. Це менша кількість, ніж фіксували напередодні.

      Також у випуску новин на 24 каналі

      Ресторатора та нардепа Миколу Тищенка викрили на ігноруванні карантину.

      Парламентський комітет вже розглянув 16 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту.

      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Pro новини Випуск новин
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