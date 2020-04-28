Pro новини: Столичний план виходу з карантину. Кількість хворих на COVID-19 зменшується
У випуску програми "Pro новини" за 28 квітня – Кличко анонсував, як Київ виходитиме з карантину. Відомо, що спочатку дозволять гуляти по двоє в парках та скверах, втім спортивні та дитячі майданчики і далі будуть під забороною. Ще 400 нових хворих українців на COVID-19 зафіксували за добу. Це менша кількість, ніж фіксували напередодні.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Ресторатора та нардепа Миколу Тищенка викрили на ігноруванні карантину.
Парламентський комітет вже розглянув 16 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 16:54 Спалах коронавірусу в Білорусі: зафіксовано 919 нових випадків зараження за добу
сьогодні , 17:45 Коронавірус у ЗСУ: спалаху COVID-19 у військовому госпіталі Харківщини немає
powered by lun.ua
Вибір редакції
-
Поліція перевірила ресторан Тищенка, а "слуги народу" заявили, що не покриватимуть колегусьогодні , 19:46
-
Чоловік, який переплив Дніпро в Гідропарку, приїхав на коні до Авакова: фотосьогодні , 19:01
-
Новини про коронавірус 28 квітня: дата закінчення пандемії, затяжні вихідні в Росіїсьогодні , 21:15
Пропозиції партнерів
Коментарі
Пропозиції партнерів