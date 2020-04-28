Pro новини: Столичний план виходу з карантину. Кількість хворих на COVID-19 зменшується

У випуску програми "Pro новини" за 28 квітня – Кличко анонсував, як Київ виходитиме з карантину. Відомо, що спочатку дозволять гуляти по двоє в парках та скверах, втім спортивні та дитячі майданчики і далі будуть під забороною. Ще 400 нових хворих українців на COVID-19 зафіксували за добу. Це менша кількість, ніж фіксували напередодні.

Також у випуску новин на 24 каналі: Ресторатора та нардепа Миколу Тищенка викрили на ігноруванні карантину. Парламентський комітет вже розглянув 16 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту.