Pro новини: Якість повітря у Києві. Масове тестування на COVID-19

У випуску програми "Pro новини" за 24 квітня – у Київські та Житомирські областях досі гасять лісові пожежі. Якість повітря у Києві погіршилася, але в обід ситуація трохи нормалізувалася. Відомо, що перевищена концентрація азоту, сірки і формальдегіду. Вперше Україна отримала 200 тисяч ПЛР-тестів вітчизняного виробництва. Вже на цих вихідних їх відвезуть в лабораторії різних міст.

Також у випуску: У ЗМІ з'явилась інформація, що колишній президент Грузії та ексочільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі не зміг переконати більшість фракції "Слуга народу" проголосувати за його призначення віцепрем'єром. Тепер він шукатиме необхідні голоси по інших фракціях. В Україні підтвердили 7 647 випадків COVID-19, 193 людини померли, 601 людина одужала.