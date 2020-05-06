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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Pro новини: Зупинка медичної реформи. Новий вантаж для Міністерства охорони здоров'я

      Випуск новин -

      У випуску програми "Pro новини" за 6 травня – в уряді зазначили, що медреформу на рік не зупинили, а відтермінували. Президент, міністр охорони здоров'я та голова профільного комітету говорять, що мають виправити помилки ексміністерки Супрун. Черговий гуманітарний вантаж з Китаю прибув в Україну. Літак "Мрія" доставив 111,5 тонн медичного захисту та обладнання, які закупив "Нафтогаз".

      Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:

      За минулу добу в Україні зафіксували 487 нових випадків зараження коронавірусом.

      За словами вірусологів та епідеміологів, в Україні може виникнути друга хвиля COVID-19.

      Теги: Випуск новин
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