Про новий склад Кабміну і скандальну заяву Шмигаля щодо Криму: інтерв'ю з заступницею Арахамії

Цього тижня замість нових облич в міністерські крісла сіли обличчя з досвідом роботи в команді Азарова-Януковича. Про новий склад Кабміну, нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його скандальну заяву про постачання води у Крим – в програмі "Перехресний допит" на 24 каналі розповіла заступниця голови президентської фракції "Слуга народу", одна з лідерів монобільшості Євгенія Кравчук.

Падіння рейтингів

Вас не турбує те, що у вас так впали рейтинги? Я так розумію, те, що відправили у відставку уряд, є наслідком падання рейтингів. Тому що він зібрав на себе весь негатив, який асоціювався з партією влади загалом, і вирішили його принести в жертву. Це причина?

Я б не хотіла називати причиною рейтинг. Втім, ми побачили, що знизилась довіра до цього Кабінету міністрів, і, очевидно, не просто до персоналій, а до якихось дій чи не дій цього складу уряду. Ми не маємо звірятися з людьми? Ну, мабуть, маємо. Це важливо, бо рівень довіри – це можливість проводити реформи. Якщо немає підтримки в суспільстві, дуже складно робити ці реформи.

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Нормальні реформи ніколи не мають підтримки в суспільстві. Я так розумію, що президенту просто хочеться подобатися людям. Тепер він цього не може досягнути, тому що його уряд дратує людей, адже робить непопулярні речі.

Однак президент не відкликає земельну реформу, яка, на думку, всіх опонентів є "найчорнішою".

Я теж не впевнена, що ви її доголосуєте, якщо у вас буде новий міністр агрополітики, новий економічний блок. Ви впевнені, що доведете цю справу до кінця?

Насправді, зараз м’яч на боці Верховної Ради. Це голосування рано чи пізно відбудеться. Насправді, і президент не так давно заявляв, що реформа відбудеться саме в тому форматі, про який ми говорили. Вона, звичайно, не така ліберальна, як була на початку. Наприкінці ми будемо голосувати ті правки, які стосуються референдуму щодо іноземців, щодо зменшення кількості в одні руки – до 10 тисяч гектарів. Там є нові правки, які обговорили на комітеті.



Євгенія Кравчук / Фото 24 канал

Закінчимо історію з рейтингами. Влітку ми пам’ятаємо: будь-яка людина, навіть весільний фотограф, якщо він йшов під знаменами президента Зеленського, міг легко перемогти на своєму окрузі навіть впливових, досвідчених і дуже багатих політиків. Сьогодні ми бачимо, як на Харківщині ваша кандидатка з тріском програє цим досвідченим політикам, бо має в 4 рази менший рейтинг, навіть якщо йде під знаменами президента Зеленського. Вас не бентежить таке падіння?

Якщо говорити саме про цей випадок, то тут немає якоїсь великої одіозності у Світличної. Вона була головою обладміністрацїі, її добре знає Харківщина. Можливо, є, але я не пам’ятаю якихось корупційних скандалів, вона точно не була на одному окрузі 20 років. Тобто, це трошки інша аналогія, ніж ви назвали колишнього весільного фотографа Сергія Штепу. До речі, він дуже нормально проявляє себе і на окрузі, і в своєму комітеті цифрової трансформації.

Що стосується рейтингів. По-перше, це не те, що там падіння. Ми впали з першого місця на перше. Тобто, все одно рейтинг і довіра до "Слуги народу", президента Зеленського втричі перевищує рейтинги партії, яка є на другому місці.

Однак для вас це було приводом перезавантажити уряд. Тобто це вас турбує.

Це збіглося з тим, що вийшли рейтинги, знизилася довіра. Але це теж, мабуть, не з повітря виникає. Тобто була низка недокомунікованих рішень.



Ставлення українців до Зеленського / Інфографіка 24 каналу

Уряд олігархів?

Але тим не менше в медіа і в соцмережах ваш новий уряд називають урядом олігархів замість уряду технократів, як називали уряд Гончарука.

Ви знаєте, якщо читати тільки соцмережі, то можна зробити висновок, що все пропало. Як на виборах було зрозуміло, що соцмережі – це не відображення реального світу, так є і зараз. Тому назвіть мені конкретні прізвища.

Я вам назву конкретні прізвища. Два роки новий прем’єр-міністр Денис Шмигаль працював топовим менеджером в олігарха Ріната Ахметова, очолюючи ДТЕК "Західенерго" і Бурштинську теплоелектростанцію. Ви про це знаєте.

Скажіть, будь ласка, ви людина Садового?

Я?

Ви працюєте на телеканалі, який належить людині, яка зараз обіймає посаду мера Львова. Ви людина Садового?

Я не працюю топовим менеджером на цьому каналі, я журналіст, який працює ще на низці інших незалежних медіа.

Дякую за відповідь. Так от, пан Шмигаль – я не маю підстав йому не вірити – жодного разу не бачив пана Ахметова. Те, що він працював на Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області не означає, що в нього якісь тісні стосунки з людиною, яка володіє акціями усього величезного холдингу.

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Хто такий Денис Шмигаль – новий прем'єр

Ми зараз говорили про певну конспірологію. Але люди хочуть знати, хто такий Денис Шмигаль і який в нього досвід. Я більше знаю випадки, коли людина працює в приватному секторі, і тоді як успішного управлінця її запрошують в державний сектор, аби там зробити кризовий менеджмент і все змінити.

А от Шмигаль пропрацював 8 років на різних посадах в обладміністрації, і після цього він став топовим менеджером в приватних структурах. А вже після того знову повернувся на державну службу. Це теж дуже важливо, бо він розуміє, що таке працювати на землі. Він може прийти в будь-який колектив і говорити з ним однією мовою.

Я вам розкажу, як він працював на землі. В 2017 – 2018 роках, коли Денис Шмигаль очолював Бурштинську ТЕС, енергетичний холдинг Ріната Ахметова задешево, за копійки купував вугілля на Донбасі і за формулою "Роттердам+" виробляв з нього електроенергію на Бурштинській ТЕС, яку за європейськими цінами продавав до Європи, зокрема, до Словаччини – маючи при цьому величезні надприбутки.

Перше, що ми зробили в енергетичній сфері, коли прийшли до влади – скасували формулу "Роттердам+".

А потім призначили прем’єр-міністром людину, яка була залучена в отримання прибутків від цієї формули.

Якщо хоч хтось знайде докази чи зараз будуть якісь корупційні звинувачення – повірте, ніяких поблажок ні для кого не буде. Зараз немає жодної підстави говорити, що Денис Шмигаль є кимось іншим, аніж людиною президента.



Денис Шмигаль / Фото 24 канал

Нові-старі міністри

Щодо інших міністрів. Попередній уряд називали урядом нових облич. І президент навіть у своїй інавгураційній промові говорив, що у нас не буде "старих і досвідчених" політиків. Але зараз як мінімум троє з новопризначених в Кабмін мають досвід роботи в урядах Азарова-Януковича. Чому ми розвернулися на 180 градусів?

Наприклад, одну з цих людей – Марину Лазебну – я знаю особисто. Тому що я тоді працювала у тодішнього міністра соцполітики Сергія Тігіпка, вона працювала у Міністерстві соцполітики. Чудовий фахівець, розуміє, як працюють різні сфери.

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Якщо ти працюєш в певному вищому управлінні, ти все одно за 10-15 років з кимось спілкуєшся, про когось дізнаєшся. Це точно посади, які не підпадають під люстраційний список, бо інакше вони б не були призначені. А з ким ти там працював і в якому уряді… Ну, є якісь корупційні справи, є конкретні запитання до них?



Марина Лазебна стала міністеркою соцполітики

Ілля Ємець працював в уряді Азарова, він очолював МОЗ. МОЗ уряду Азарова – це корупційні медичні схеми.

Пів року?

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Яка різниця скільки?

Є різниця. Бо людина попрацювала пів року і зрозуміла, що там ніяких реформ і ніяких змін зробити не може. Це ж була така розмова з президентом. Він запитував його, як так і чому. Ємець не зміг працювати в тому уряді, в корупційних схемах.

Але він погодився в нього піти.



Ємець став міністром охорони здоров'я / Фото ukurier.gov.ua

До речі, 7 років тому ви працювали помічницею нардепа Сергія Тігіпка, в його виборчому штабі очолювали департамент комунікації. Вас не засмутило те, що він не став новим прем’єр-міністром?

Ми з ним не спілкувалися більше ніж рік. Мені здається, що краще все ж таки, щоб людина, яка вже працювала в команді, взяла на себе цю тяжку ношу. Бо очолити Кабмін – це не так просто, як здається. Бо в нас, дійсно, зараз складна ситуація в економіці. Я вважаю правильним, що прем’єр-міністр має економічну освіту. Наскільки я знаю, в суботу він буде збирати фінансистів, і будуть розбиратися, що з нашим бюджетом. Бо індексувати пенсії треба з якихось грошей.

Наскільки я розумію, невдоволення у президента викликав цей уряд саме економічною політикою. Ви перезавантажили все, окрім економічного блоку. Це якось нераціонально і нерозумно. Друге питання – чому на фракції представляли людей, які нібито мали стати міністрами, але відмовились.

Коли називали ці прізвища, Денис Шмигаль читав список, то він одразу казав, що з деякими людьми триває співбесіда. Тому він сказав, що це не є остаточний список. Що стосується конкретних прізвищ, які не з’явились у поданні, то Коростельов з КБ "Луч" хотів би приєднатися, але сказав, що йому вже 70 років, у нього ще є проєкт "Вільха" і він може консультувати, але нехай хтось інший присвятить цьому 24 години на добу.

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Я знаю, що людина, яка займатиметься оборонною промисловістю і працюватиме над тим, щоб були замовлення з-за кордону, аби збільшити бюджет, – вона буде, її шукають. Прем’єр попросив більше часу, адже він особисто займатиметься економічним блоком і шукатиме людей.

А навіщо так поспішали? Наскільки я розумію, ці міністри, яких відправили у відставку, у статусі виконувачів обов’язків все одно будуть, доки ви не знайдете їм заміну.

Ні, там лише 4 міністерства без постійного очільника. Міністерство освіти та науки, енергетики, економіки, та культури. Там виконують обов’язки переважно перші заступники. Не міністри, а ті, хто наступний по розподілу.

Дивіться відео, хто такий Денис Шмигаль:

Скандальна заява Шмигаля про Крим

Як ви можете прокоментувати "свіжу" скандальну заяву нового прем’єр-міністра щодо того, що він підтримує подачу води в окупований Крим.

Сам прем’єр-міністр одразу через кілька годин опублікував пояснення.

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Просто ця теза звучить вже вдруге. Спочатку її озвучив ваш керівник Давид Арахамія.

Не буде жодного промислового відновлення. Тобто, канал не працюватиме. Для того, щоб запустити ці поставки у промислових об’ємах, потрібно укладати договір. І не з фізичними особами, а з окупантом, який представляє зараз там тимчасову владу. Відповідно, народним законодавством це може трактуватися як визнання окупації. Це може стати причиною для зняття санкцій. Тому ні, звичайно, ми не будемо цього робити.

Кабмін має запропонувати модель, яким чином можна все розділити. На мою думку, це досить складно зробити – розділити населення і зрозуміти, яким чином вода потрапляє для військових потреб чи промислових.

Що відомо про скандальну заяву Шмигаля Новообраний очільник Кабінету Міністрів України Денис Шмигаль потрапив у скандал через постачання води в анексований Крим на другий день свого прем'єрства. Ввечері 5 березня в ефірі проєкту "Право на владу" глава уряду висловив думку, що Україні треба подавати воду на окупований півострів, бо там живуть українці, а Крим – це наша територія. Прем'єр додав, що постачання води на півострів не є питанням торгівлі з Росією-окупантом. Навпаки, це виключно питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть в Криму.

Дивіться відео: Шмигаль пояснив свою заяву про постачання води в Крим

Євгеніє, це схоже на якісь таємні домовленості з Кремлем. Коли мовлення українських телеканалів припиняється на окупованому півострові, а подача води чомусь ініціюється та підтримується вашою політичною силою.

Знову конспірологія. Про те, що телеканали кодуватимуть сигнали було відомо ще 3 роки тому. Тоді було прийнято рішення. Ви, як телевізійник, повинні були це знати краще ніж наші глядачі. І дійсно, виникла проблема, адже це окуповані території і там немає можливості побігти і приєднати собі Т2, як це можуть зробити люди на неокупованій території. Є домовленість президента з основними медіа-холдингами, що з 16 березня на супутнику з’являться міжнародні версії телеканалів. Чому міжнародні? Бо там не буде певних програм, які мають обмеження за авторськими правами. Однак там будуть новини українські, політичні ток-шоу. При цьому, 1 березня уже мовить канал "Дім" саме на окупованій території. Так, інформаційна реінтеграція потрібна, важлива і є в нас в пріоритетах.

Про пошук заміни Авакову та про вплив Коломойського на "слуг народу" – читайте незабаром в продовженні інтерв'ю на сайті 24 каналу.