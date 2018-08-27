Про об'єднання демократичних сил і що робити українцям, щоб не голосувати "за гречку", – експерт

Без об'єднання демократичним силам буде важко вибороти перемогу на майбутніх виборах як президента, так і до парламенту. Соціологи вважають, що голоси будуть розпорошені, а тому якісних змін в Україні знову не відбудеться. Якою може бути платформа для об'єднання, 24 канал розпитав у політичного експерта Олеся Донія.

– За 27 років українці можуть порівняти і політичні сили, і президентів. За умови виборів, звичайно, не все вдається робити. Суспільна реформація поки не помітна. Тільки збільшення патріотизму.

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– А щоб не брати "гречку", треба мати інші життєві принципи. Проблема українців – у нас самих. Потрібно виховати в собі нові якості, і вже під них "підбирати" політиків.

Владу не можна використовувати з метою особистого збагачення – цього суспільство поки не розуміє. А політики – це відображення суспільства.

* Про об'єднання демократичних сил вже заявляє ряд політичних діячів. Один з них – народний депутат, лідер партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов. Далі – його слова.

– Ті самі люди знову і знову при владі. З чого ми взяли, що вони зміняться? У 1991 році ми мали шосту економіку в світі. А сьогодні ми боремося за введення мораторію на вивіз лісу-кругляка. Бо ми стали сировинним придатком. У тому числі джерелом дешевої робочої сили. Раніше їхали на заробітки і повертались. А зараз – забирають сім'ї.

– Тож перезавантаження країни – це те, без чого ми можемо втратити Україну. Потрібне об'єднання усіх демократичних сил, які сповідують однакові європейські цінності. Це і вступ до ЄС і НАТО, що ми мали зробити ще після Помаранчевої революції. І тоді ми б не втратили Крим – російські війська не наважились би вступити на нашу територію. Це і ефективна боротьба з корупцією: щоб прийшов інвестор і не боявся, що його гроші відберуть.

* Мова йшла про об'єднання з політичною силою Анатолія Гриценка.

Як провести об'єднання демократичних сил і уникнути розпорошення – дивіться в інтерв'ю.