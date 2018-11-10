PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons": оголошено список номінантів

Вже 15 листопада в Києві відбудеться попередня вечірка до головної музичної премії України PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons". Окрім імен переможців у заявлених номінаціях, організатори заходу назвуть претендентів на перемогу вже на саму премію M1 Music Awards, що відбудеться 1 грудня.

PRO-PARTY церемонії нагородження M1 Music Awards відбудеться о 19:00, а пряму трансляцію можна буде побачити на телеканалі M1. В рамках світського заходу вже четвертий рік поспіль називають імена найкращих професіоналів шоу-бізнесу.

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Організаторами щорічної премії стали телеканал М1 та компанія "Таврійські Ігри" і представники компаній вже визначали імена тих людей, робота яких за лаштунками сценічного життя почалась дещо раніше, ніж на сцені з'явились всім відомі виконавці. Тому пропонуємо вашій увазі список найкращих постатей в музичній індустрії у 8 категоріях.

Список номінантів PRO-PARTY M1 Music Awards 2018:

Номінація "Кліпмейкер":

– Алан Бадоєв (NK — #этомояночь, ALEKSEEV – "Навсегда", Michelle Andrade – "Musica")

– Олена Винярська (ДОРОШ – "Ресницами", Олег Винник – "Ты в курсе", ВВ – "Кобіта")

– Tanu Muino (Время и Стекло – "Тролль", MONATIK & Надя Дорофєєва – "Глубоко...", NK – "LOMALA")

MONATIK & Надя Дорофєєва – "Глубоко...": дивитись відео онлайн

Номінація "Продюсер":

– Олексій Потапенко та Ірина Горова (Mozgi, Время и Стекло, Michelle Andrade)

– Олександр Горбенко (Олег Винник)

– Юрій Нікітін (НеАнгели, Kazka, Ольга Горбачова)

Номінація "Оператор-постановник":

– Микита Кузьменко (MONATIK & Надя Дорофеєва – "Глубоко...")

– Олексій Милокост (Олександр Пономарьов – "Неймовірна")

– Олександр Земляний (ALEKSEEV – "Сберегу")

ALEKSEEV – "Сберегу": дивитись відео онлайн

Номінація "Постпродакшн":

– A7: TELEVISION (ВВ – "Кобіта", NIKITA LOMAKIN – "#ХАМЕЛЕОН", Олег Винник – "Ты в курсе")

– Headshot Studio – Юджин, Олексій Веренчік (NK – "#этомояночь")

– Роман Онуфрійчук і Алекс Муз (Mozgi – "Полюбэ")

Номінація "Саундпродюсер":

– Foxx studios (Время и Стекло – "Тролль", Michelle Andrade – "Хватит свистеть", Alyosha – "Текіла")

– Monatik Chilibi Sound – Дмитро Монатік, Антон Чілібі, Сергій Єременко (MONATIK & Надя Дорофеева – "Глубоко...", MONATIK – "Так, от чего без ума")

– Валерій Бебко і Ярослав MAiAK (The Hardkiss – "Кораблі")

The Hardkiss – "Кораблі": дивитись відео онлайн

Номінація "Хореографія":

– Денис Стульников (MONATIK & Надя Дорофеева – "Глубоко...", Michelle Andrade – "Хватит свистеть")

– Руслан Махов (Время и Стекло – "Тролль")

– Артур Гаспар (Funking Smoothie – "Get Out")

Номінація "Монтаж":

– Інна Грабар (Оля Цибульська – "Сукня біла")

– Іларіон Єфремов (Michelle Andrade – "Хватит свистеть")

– Tanu Muino (Время и Стекло – "Е,Бой")

Время и Стекло – "Е,Бой": дивитись відео онлайн

Номінація "Стиліст":

– Tanu Muino (MONATIK & Надя Дорофеева – "Глубоко...", Время и Стекло – "Тролль", NK – "LOMALA")

– Олена Винярська (Олег Винник – "Ты в курсе")

– Яна Чаплигіна (MARUV & BOOSIN – "Drunk Groove", MARUV – "Focus On Me")

Коли відбудеться "M1 Music Awards"?1 грудня о 18:00 в Палаці Спорту у Києві відбудеться головна музична премія України "M1 Music Awards. 4 Seasons". Четверта за рахунком щорічна подія збере в одному залі найкращих представників музичної індустрії. Окрім вручення нагород, на головній сцені виступлять такі зірки як Тіна Кароль, "Время и Стекло", Монатік, NK|Настя Каменських, Alyosha, ALEKSEEV, The Hardkiss, Michelle Andrade, Ірина Білик, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цибульська, KAZKA, Олександр Пономарьов та "Антитіла". Головним продюсером музичної премії стала українська співачка та чотириразова володарка "М1 Music Awards" Тіна Кароль.