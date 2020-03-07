Про перемовини з МВФ та скандальну групу Коломойського: інтерв'ю з нардепкою від "Слуги народу"

Український уряд "перезавантажили", більшість міністрів замінили. Зокрема, призначили й нового прем‘єр-міністра – Дениса Шмигаля. Про те, чи не вплинуть такі зміни на програму МВФ для України, та про дії скандальної групи Коломойського – у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі розповіла заступниця голови президентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Перемовини з МВФ

Те, що відбулося цього тижня в Раді, багатьма сприймається, як ознака змінення західного курсу на східний. Ми відправляємо у відставку уряд, який захід сприймав як реформаторський, і призначаємо новий у той час, коли ведемо перемовини з МВФ. Ми звільняємо генерального прокурора, який теж мав підтримку і довіру Заходу. Це все сприймається так, нібито ми взагалі готові відмовитись від усякого співробітництва. Це таке ритуальне самогубство чи у нас є інші джерела, де брати гроші, яких нам не вистачить?

Перемовини з МВФ тривають. Ба більше, новопризначений міністр фінансів пан Уманський вже бере в них участь.

Першу частину інтерв'ю читайте тут Про новий склад Кабміну і скандальну заяву Шмигаля щодо Криму: інтерв'ю з заступницею Арахамії

Пан Уманський неодноразово висловлювався про те, що нам не потрібен МВФ і це нібито тягар для нас.

Нам треба зрозуміти, чи в цей момент він потрібен. Треба проаналізувати стан бюджету та наші виплати, які будуть наступного року.

Тобто транш потрібен?

Так, перемовини тривають. Коли відбувалось голосування у Раді, то посли Великої сімки були разом з Володимиром Зеленським у Полтавській області. До речі, я вважаю це дуже хорошою практикою – щоб посли не лише в Києві перебували, але й були в регіонах. Я знаю, що є ідея запрошувати високих гостей, які приїжджають з закордонними візитами, поїхати в інші міста.

Дивіться відео повного інтерв'ю з Євгенією Кравчук:

Що відомо про нову програму МВФ для України? Міжнародний валютний фонд розпочав процес погодження нової програми фінансування України. Цього раз планують надати 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Попередньо програму ухвалили ще у грудні 2019 року. Однак остаточне погодження – за Радою директорів МВФ.



Умови від МВФ для України щодо нової програми фінансування: прийняття важливого закону про неможливість повернення банків ексвласникам, завершення розпочатих реформ і врегулювання тарифів. МВФ призупинив погодження нової програми, допоки українська сторона не виконає всі вимоги.

Ви вважаєте, що захід від нас не відвернеться, а ми далі виконуватимемо свої зобов'язання перед МВФ? Ми приймемо “антиколомойський” закон у тій формі, яку влаштує МВФ, а не Коломойський?

Гетманцев вже говорив, що переговори з МВФ справді тривають саме по цьому законопроєкту. Говорять про те, щоб була та редакція, яка влаштує всі сторони.

Всі сторони – це кого?

МВФ і Україну, у нас дві сторони у переговорах.

І Коломойського?

Він не бере участі у цих перемовинах.

Україна не змінює свого зовнішнього курсу. Європейський вибір – це вибір України. Ба більше, в нас навіть посилення по цьому напрямку. Чому, власне, пан Кулеба перейшов у міністерство? У нього були певні ідеї про те, яким чином працювати для допомоги експортерів. Це ж не лише треба спілкуватися на рівні дипломатичних прийомів. Ми маємо для українського виробника відкрити нові ринки – це також завдання української дипломатії. Саме цим займатиметься пан Кулеба в уряді.

До теми Зміна міністра фінансів: чому зняли Маркарову та до чого тут Коломойський

Скандальна група Коломойського

Тим не менше, частина вашої фракції проводить риторику, яка мало чим відрізняється від риторики проросійського ОПЗЖ. Я маю на увазі так звану групу Коломойського, куди входять народні депутати Дубінський, Бужанський. Ви взагалі контролюєте цю групу?

Люди часто розказують про якісь міфічні групи, але називають тільки два прізвища цих депутатів.



Олександр Дубінський і Максим Бужанський / Фото колаж 24 каналу

Ольга Василевська-Смаглюк теж входить в цю групу.

Ой, я думаю, що вона б вам відповіла з цього приводу.

Вчора вона похвалила Портнова – юриста Януковича – в ефірі одного з медведчуківських каналів.

Я цього не чула. Ба більше, Ольга Василевська-Смаглюк очолює тимчасову слідчу комісію у питанні ухилення від сплати податків медведчуківських каналів. Не можна сказати, що у неї є якісь сентименти до Портнова.



Ольга Василевська-Смаглюк / Фото "ЦЕНЗОР.нет"

Тобто ви стверджуєте, що немає у вас такої групи?

Це міфи. Коли є два дуже скандальних і галасливих депутати – це не означає, що вони собою заміняють половину фракції. Так, вони голосно озвучують свою позицію, але наразі в нас немає морального фракційного кодексу, у якому були б прописані правила, яким чином реагувати на подібні випадки. Я думаю, ми до цього прийдемо.

Більше про скандальну групу Коломойського читайте тут – Гончарук не має бути прем'єром: що задумала "група Коломойського"

До приходу у Верховну Раду ви працювали у політичній партії УКРОП, яка тісно пов'язана з оліхархом Коломойським.

В мене там не було політичної позиції. Я не думаю, що працювати керівником пресслужби – це означає мати політичну позицію.

Бужанський проти Рябошапки

Якби Бужанський не ініціював збір підписів за відставку Рябошапки, то той, можливо, залишився б на своєму місці?

Ініціював би хтось інший. Це не панацея.

Що відомо про збір підписів, який ініціював Бужанський? Депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський збирав підписи для реєстрації постанови щодо оголошення недовіри Рябошапці. Заяву зареєстрували на розгляд у Верховній Раді тоді, коли вона набрала необхідну кількість підписів.



Відомо, що для реєстрації постанови необхідно було зібрати 150 підписів. Однак охочих виявилось близько 200. Свої підписи під документом ставили нардепи від "Слуги народу", ОПЗЖ та інших фракцій.

5 березня виглядало так, що фракцією "Слуга народу" рулить група Дубінського та Бужанського.

Те, що Бужанський виступав при постанові, при чому не як представник фракції, нічого не означає.

Це все одно сприймається, як від представника фракції. Коли він сипле своїми фразами "тупа вівця" на адресу журналістів, зокрема, й нашого.

Можу ще раз за це вибачитись, я вже це робила.



Бужанський обізвав журналістку "тупою вівцею" / Скріншот допису

Дивіться відео, як Бужанський хайпово виступив у Раді перед відставкою Рябошапки:

Законопроєкти та гроші в конвертах

Нам досить ваших вибачень, факт є фактом. Ця так звана група Коломойського дуже часто голосує проти ініціатив президента Зеленського і орієнтується зовсім не на главу держави, а швидше на позицію олігарха. Вони, зокрема, голосували проти президентського законопроєкту про ліквідацію мажоритарної системи виборів і скорочення народних депутатів. Ви, до речі, підтримуєте цю ідею?

Так.

Що передбачає президентський законопроєкт ? Зменшення кількості народних депутатів України. Тобто під час наступних виборів у Раду пройдуть не 450, а 300 кандидатів. До Ради при цьому не можуть обрати громадянина України, який не володіє державною українською мовою.



Закріплюється пропорційна система виборів до Верховної Ради за відкритими партійними списками. Зі статті 76 Конституції вилучають текст про таємницю голосування, бо про це вже написано у статті 71.

Але ви не голосували за цей законопроєкт.

В мене склався тоді дуже прикрий випадок, я навіть писала про це пост. Я проголосувала "за", але це було перше голосування після перерви, і я не вклала карту. Так, я не проголосувала. Однак як бачите – мене не виключили з фракції. Таке буває. До речі, під час голосування за уряд теж двоє депутатів забули вкласти картки, і я їх тепер розумію.

Колишня нардепка "Слуги народу" Анна Скороход стверджує, що у фракції нардепам роздають гроші заступники керівника, тобто ви. Мова йде про те, що нібито доплачують по 5 тисяч доларів у конвертах щомісяця. Де ви берете гроші?

Ми ніде не беремо, нам на карточку нараховують зарплати з Апарату Верховної Ради. Це неправда. Очевидно, після виключення (Скороход з фракції, – 24 канал) треба було якусь медійність підтримувати, а це, зазвичай, забезпечується якимись скандальними заявами.



Екснардепка від "Слуги народу" Анна Скороход / Фото з фейсбук-сторінки Скороход

Ви є членом міжфракційного депутатського об'єднання "За ФОП", яке покликане захищати інтереси малих підприємств. Я дивився ваш фейсбук, 19 лютого 2020 року ви перебували на презентації громадського хабу, також на засіданні свого комітету, але ви не відвідали велику акцію протесту ФОПів під стінами Офісу Президента проти нових фіскальних ініціатив вашої партії.

Я і не мала там бути. Я не виступаю за відмову від тих законопроєктів, які ми прийняли. Одним з пунктів нашого міжфракційного об'єднання було підняття стелі для ФОПів. Ми це, до речі, уже прийняли.

Важливо Новий Кабмін: що буде з бюджетом, курсом гривні та співпрацею з МВФ

Одразу наступного дня, коли уряд відправили у відставку, з парламенту відкликали законопроєкт, який подавало міністерство Тимофія Милованова про новий трудовий кодекс. Це останній "відкат" назад чи будуть ще?

Ні, це така процедура Ради. Якщо законопроєкт, який подається урядом, не схвалений комітетом і не проголосований у першому читанні – він автоматично відкликається. У такий спосіб були відкликані усі законопроєкти, які не дійшли до першого читання.

Вони будуть переноситись?

Так, звісно.

Про пошук заміни Авакову – читайте незабаром в продовженні інтерв'ю на сайті 24 каналу.