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Про підтримку Порошенка на майбутніх виборах Кернес говорить у кожному інтерв'ю, – журналістка

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Кернес не приховує, що підтримує Порошенка
Кернес не приховує, що підтримує Порошенка / Фото з відкритих джерел

Чинний міський голова Харкова Геннадій Кернес почувається впевнено. Час від часу він опиняється на межі, але завжди виходить сухим із води з будь-яких неприємних ситуацій.

Таку думку у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" висловила журналістка-розслідувачка Тетяна Мартинюк.

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"Його явно не проукраїнська позиція під час Євромайдану та участь у сепаратитському з'їзді не стала причиною для кримінального переслідування. Він – одна з головних дійових осіб кооперативної схеми, але навіть не підозрюваний у справі, і от – черговий фарс із цією справою та суддєю Антоновим", – сказала Мартинюк. 

За її словами, Кернес примудряється утримуватись на плаву за будь-якої влади. Зараз він висловлює особливу лояльність до Прошенка, не криючись.

Про підтримку чинного Президента на майбутніх виборах говорить у кожному інтерв'ю. Харків'яни у переважній більшості мером теж задоволені – із принципу "ну хоч щось робить". Тож певний відсоток голосів на виборах у Харкові Кернес певне таки чинному гаранту забезпечить. Таки для нашої країни подібний розклад – типова ситуація. Прикро констатувати, але ж ми всі пороззявляли роти і розуміємо, що вдіяти нічого не можемо,
– зазначила розслідувачка. 

Вона додала, що закриття справи кернеса у Полтаві юридично виконане досконало – за законом і не підкопаєшся.

"Нас усіх знову обвели навколо пальця", – підкреслила Мартинюк.

Відео повного випуску "ЦРУ. За кадром" за 18 серпня 2018

 

Теги: Новини України Новини політики Геннадій Кернес Петро Порошенко Відеоблоги
Джерело: 24 канал
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