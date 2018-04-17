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Про розвиток космічної галузі в Україні можна забути: у КПІ закрили єдиний профільний факультет

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У КПІ закрили єдиний в Україні факультет авіаційних і космічних систем
У КПІ закрили єдиний в Україні факультет авіаційних і космічних систем / фото з відкритих джерел

У Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського оголосили про закриття єдиного в Україні профільного факультету, на базі якого навчали майбутніх фахівців ракетно-космічної галузі.

Про це повідомляє Радіо НВ.

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Ми мали надію відродити в КПІ напрям проектування авіаційної космічної техніки. Ми сподівалися, що це відбудеться на базі нового факультету. Пройшло 15 років, цей напрям створення нових космічних та авіаційних технологій був відроджений, але на механіко-машинобудівному факультеті,
– зазначив ректор політехнічного інституту Володимир Згуровський.

Спеціальності факультету авіаційних і космічних систем перейдуть на інші факультети. Такий крок, на думку ректора, підвищить шанси студентів на профільне працевлаштування.

Окрім цього, керівництво наголосило на тому, що персонал університету не постраждає. Зміниться лише структура та можливості підготовки. Приміром, кафедри метрології перейдуть на приладобудівельний факультет, а кафедри з авіаційним напрямом – у розпорядження механіко-машинобудівного інституту.

Експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський переконаний, що тепер про розвиток космічної галузі в Україні можна забути: на факультеті авіаційних і космічних систем готували, зокрема, спеціалістів з інерціальної навігації. Тепер експерт не знає, де в Україні готуватимуть фахівців такого рівня.

У політехнічному інституті додали, що факультет існуватиме до 1 липня. Далі спеціальності підпорядковуватимуться іншому керівникові.

Нагадаємо, нещодавно у Кабміні повідомили про реформування вищої профтехнічної освіти. Такі кроки, на думку прем'єра, зупинять потік трудових мігрантів з України.

Теги: Новини України Космос Техно Освіта
Джерело: 24 Канал
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