Про санкції не домовились: яку відповідь на агресію Росії в Керченській протоці готує ЄС

Лідери Європейського Союзу на саміті у Брюсселі запропонують допомогу українським регіонам, які постраждали від дій Росії в Азовському морі. Однак нових антиросійських санкцій європейські лідери запроваджувати не планують.

Про це повідомляє Euractiv із посиланням на проект висновків саміту, який відкривається у четвер, 14 грудня.

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Видання зазначає, що у проекті немає згадок про розгляд подальших санкцій проти Росії через відсутність згоди між державами-членами.

Дипломати сподіваються на продовження існуючих санкцій, однак консенсусу щодо збільшення тиску країни досягнути не змогли.

Зокрема, відсутність консенсусу щодо введення нових санкцій проти Росії через дії в Азовському морі підтвердив один із німецьких дипломатів.

При цьому ЄС готує пропозицію щодо фінансових та інших заходів, спрямованих на допомогу тим районам Східної України, які відчувають наслідки через блокування Росією вільного судноплавства в Азовському морі.

ЄС готовий прийняти заходи щодо подальшого зміцнення своєї підтримки на користь постраждалих регіонів України,

– йдеться у висновках.

До слова, раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що німецький уряд не бачить причин для введення нових санкцій проти Росії через агресію у Керченській протоці. Відтак з німецького боку пропозицій щодо нових санкцій не буде.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.