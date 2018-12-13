10:47
13 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Майбутнє російських ГРУшників. Дослідження дірки в "Союзі"
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 грудня
      Вєсті.UA: Фокус-покус Насірова. Провал контррозвідника Семочка
      Вєсті.UA
      20:46, 12 грудня
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, 12 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ

      Про санкції не домовились: яку відповідь на агресію Росії в Керченській протоці готує ЄС

      70 Читать новость на русском
      Саміт ЄС готує допомогу Україні, але нових санкцій проти Росії не буде, – ЗМІ
      Саміт ЄС готує допомогу Україні, але нових санкцій проти Росії не буде, – ЗМІ / Фото з відкритих джерел

      Лідери Європейського Союзу на саміті у Брюсселі запропонують допомогу українським регіонам, які постраждали від дій Росії в Азовському морі. Однак нових антиросійських санкцій європейські лідери запроваджувати не планують.

      Про це повідомляє Euractiv із посиланням на проект висновків саміту, який відкривається у четвер, 14 грудня.

      Читайте також: Чого найбільше боїться Путін: відповідь екс-посла США

      Видання зазначає, що у проекті немає згадок про розгляд подальших санкцій проти Росії через відсутність згоди між державами-членами.

      Дипломати сподіваються на продовження існуючих санкцій, однак консенсусу щодо збільшення тиску країни досягнути не змогли.

      Зокрема, відсутність консенсусу щодо введення нових санкцій проти Росії через дії в Азовському морі підтвердив один із німецьких дипломатів.

      При цьому ЄС готує пропозицію щодо фінансових та інших заходів, спрямованих на допомогу тим районам Східної України, які відчувають наслідки через блокування Росією вільного судноплавства в Азовському морі.

      ЄС готовий прийняти заходи щодо подальшого зміцнення своєї підтримки на користь постраждалих регіонів України,
      – йдеться у висновках.

      До слова, раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що німецький уряд не бачить причин для введення нових санкцій проти Росії через агресію у Керченській протоці. Відтак з німецького боку пропозицій щодо нових санкцій не буде.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      агресія росії в керченській протоці: як реагує світ
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Санкції Конфлікт в Азовському морі Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Перемоги-2018: про головні досягнення України в році, що минає
      сьогодні , 09:02 Перемоги-2018: про головні досягнення України в році, що минає
      Інна Жолобович 809
      За крок до історичного досягнення: анонс матчу "Динамо" – "Яблонец" у Лізі Європи
      сьогодні , 08:49 За крок до історичного досягнення: анонс матчу "Динамо" – "Яблонец" у Лізі Європи
      Ігор Саджениця 589
      Завдяки чому Ахметов став удвічі багатшим?
      сьогодні , 08:40 Завдяки чому Ахметов став удвічі багатшим?
      Артем Овдієнко 840
      Многие ненавидят, кое-кто боится: кто с британских политиков сможет занять место Терезы Мэй
      12 грудня , 23:00 Многие ненавидят, кое-кто боится: кто с британских политиков сможет занять место Терезы Мэй
      Іван Яковина 485
      Президентом України може стати "темна конячка"
      12 грудня , 21:15 Президентом України може стати "темна конячка"
      Наталя Ромашова 5705
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      СБУ розкрила наміри Росії зірвати мобілізацію
       14 січня 2015 , 17:08
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      $242 млн виплатить Lexus родині, що постраждала у ДТП
       20 серпня , 16:30
      Як зберегти кузов зимою: наносимо віск
       29 вересня , 14:08
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук