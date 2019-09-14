Про що буде говорити Зеленський на зустрічі нормандського формату: відповідь Пристайка

Ймовірно у жовтні відбудеться зустріч у "нормандському форматі" для врегулювання війни на Сході. У першу чергу, Володимир Зеленський говоритиме про проблеми, пов'язані з безпекою.

Очільник МЗС Вадим Пристайко в ефірі телеканалу "Інтер" зазначив, що зустріч відбудеться в Парижі, дату наразі обговорюють.

Важливо: Лідери країн "нормандської четвірки" не будуть підписувати нові документи, – Пристайко

Володимир Зеленський планує обговорити з лідерами "нормандської четвірки" такі питання:

як завершити обстріли на Донбасі;

як розвести війська;

як створити умови для миру.

Окрім того, президента цікавить, як потім після трьох ділянок (Станиця Луганська, Золоте та Петрівське) пройти по всіх 400 кілометрах та відвести війська.

Президент також сподівається спробувати створити умови для успішного проведення подальшої роботи. Йдеться про відкриття нових пунктів перетину, подальше розмінування територій, надання можливості людям з окупованої території переїхати на території, підконтрольні Україні.

Зустріч у "нормандському форматі" мала відбутися у Парижі 16 вересня. Однак у РФ запропонували перенести зустріч ще на місяць.

До речі: Другий етап обміну полоненими між Україною та РФ відбудеться найближчим часом, – Пристайко

Що таке "нормандський формат"?Формат переговорів про врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна ("нормандська четвірка"). Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС.



Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі президент Росії Володимир Путін відмовився від участі у цих перемовинах, тож решта сторін контактували лише телефоном або на рівні радників і міністрів.



Нова зустріч відбудеться уже найближчим часом. Спершу мовилося про дату 16 вересня, але згодом РФ перенесла зустріч на ще один місяць.