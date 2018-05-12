Про що Держсекретар США Майк Помпео говорив з лідером КНДР Кім Чен Ином

Державний секретар США Майк Помпео розповів про деталі свого візиту до Пхеньяну, де він зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином.

За словами Помпео, США готові підтримати економіку КНДР, якщо у Пхеньяні відмовляться від ядерної програми

Якщо Північна Корея зробить сміливі дії для швидкого денуклеаризації, Сполучені Штати готові працювати з Північною Кореєю, щоб добитися процвітання нарівні з нашими південнокорейськими друзями,

– заявив держсекретар.

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Як приклад він навів інші країни, з якими США колись ворогували, однак згодом стали партнерами.

"У нас була розмова про історію наших двох націй, про проблеми, які були між ними. Ми говорили про те, що у Америки в історії часто були противники, з якими ми зараз тісно співпрацюємо, і сподіваємося, що ми зможемо добитися того ж щодо Північної Кореї", – розповів Помпео.

Американський держсекретар зазначив, що його переговори з північнокорейським лідером пройшли "добре".

"Між нами відбулася хороша ґрунтовна розмова, у тому числі на тему складних і глибоких проблем і стратегічних рішень, які Кім Чен Ину доведеться прийняти", – сказав Помпео

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Варто додати, що з КНДР Майк Помпео повернувся з трьома громадянами США корейського походження, яких звільнили з полону. Переговори щодо їх звільнення велися 17 місяців.