Про що говорили в кулуарах Зе-штабу в очікуванні результатів

Посли Німеччини, Канади, Великої Британії завітали в штаб Володимира Зеленського після оголошення результатів екзит-полів. Хто ще був помічений в штабі та про що вони говорили – в репортажі журналістки 24 каналу.

Усе можливо

Результати національного екзит-полу для більшості українців не стали сюрпризом. Згідно з ними, підтримку Володимиру Зеленському висловило – 73%, Петрові Порошенкові лише – 25,5% українців.

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Цю новину в Зе-штабі зустріли бурхливими оплесками, криками та хлопавками. Розмістився штаб у столичному конгресно-виставковому центрі "Парковий", більш знаному як "вертолітний майданчик Януковича". Люду, охочого порадіти з кандидатом, у направду немале приміщення набилось стільки, що в порівнянні з ним навіть вранішня маршрутка може здатись просторим автотранспортом. Журналісти та гості стояли та сиділи всюди: на перилах, барній стійці та сцені, де мав виступати кандидат в президенти. До сцени лідер перегонів проходив скрізь натовп у супроводі дружини, представників своєї команди та чималої кількості охоронців. Варто зауважити, що охорона тут була привітна і посміхалась, що буває вкрай рідко.

Реакція штабу Зеленського на результати екзит-полу: дивіться відео

Після оголошення результатів екзит-полу Володимир Зеленський традиційно виступив перед відвідувачами. Він привітав усіх з перемогою, і зауважив, що якби його дружина до весілля почула все те, що їй довелось дізнатись за останні дні, то, мабуть, не вийшла б за нього.

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Бути дружиною кандидата в президенти – непросто

Поки я ще не президент, можу сказати як громадянин України, усім країнам пострадянського союзу – подивіться на нас. Усе можливо!

– додав Володимир Зеленський.

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Після короткого виступу він пішов, вочевидь, до іншої частини штабу, куди журналістів не пускали. Туди можна було пройти лише за списками і через центральний вхід. Саме до цієї частини приміщення приблизно о 21 годині попрямували посли Канади та Великої Британії, які прийшли в штаб разом. Буквально кількома хвилинами раніше був помічений посол Німеччини, щоправда, він пішов в ту частину приміщення, де були журналісти та експерти.

В очікуванні перемоги

Але все це було вже після оголошення результатів. Проте сам штаб почав працювати о 10 ранку. У напівтемряві нічного клубу конгресно-виставкового центру "Парковий" журналістів та гостей Зе-штабу зустрічали не лише привітні офіціантки, а й барна стійка з напоями. Зокрема, журналістів безкоштовно пригощали водою, соком, кавою, чаєм, пивом, ігристим Просекко та червоним вином Кьянті. Смачні закуски у вигляді бургерів швидко зникли зі столів, проте увечері запаси гарячого поповнили. Гостей частували курячими шашликами, смачними салатами та іншими смаколиками.

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Протягом дня в штабі з пресою та гостями спілкувався політтехнолог Дмитро Разумков та ведучий "95 кварталу" Артем Гагарін. Володимир Зеленський, за твердженням штабістів, приїхав одразу після голосування, але розмістився в іншій частині приміщення. Куди до нього приїжджала поліція, аби зафіксувати порушення законодавства: голосуючи на дільниці він показав журналістам свій бюлетень. Як розповіли нам представники штабу, він це зробив не навмисне – автоматично, на прохання журналістів.

А поки українці голосували, гості штабу розважались грою у настільний теніс та футбол.



В очікуванні результатів ексзит-полу гості штабу розважались як могли

Це просто жесть!

Приблизно о 17 годині в залі з’явився актор студії "Квартал-95" – Олександр Пікалов, який переконував оточуючих, що все буде добре. Також він заявив, що не збирається балотуватись в депутати восени.

Ви знаєте, як я їх називаю? Ви хочете, щоб я сам себе потім так називав?! Ні, дякую!

– сказав він.

Найбільше його вразило те, що відбулось в день тиші. Йдеться про вкид неправдивої інформації щодо Олени Зеленської, з якою вони давно товаришують.

Я читав ці коментарі й курив. Це просто жесть!

– додав Олександр Пікалов.

Приблизно о 18 в штабі з’явився екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, який зазначив, що поки ще рано розподіляти посади.

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"Мене посада не цікавить. Все, що не було зроблено за попередньої влади, треба міняти, в такому випадку успішною буде, зокрема, й зовнішня політика. Вважаю, що в зовнішній політиці, хоч нас і представляли непогані люди, але було питання у відсутності довіри. Коли президент чи прем’єр-міністр виступали, відчувалось, що вони скоріш за все представляють свої інтереси, і лише говорять про необхідність проведення реформ", – сказав Олександр Данилюк.

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Щодо "Приватбанку", то на його переконання держава забезпечить стабільність фінустанови.

Також ми поспілкувались з представником Зе-команди – Русланом Рябошапкою, який відповідає за правоохоронну та антикорупційну політику. До речі, пан Рябошапка тривалий час працював у Міністерстві юстиції, зокрема, й при нинішньому міністрі юстиції Павлові Петренку. Щоправда, звільнився з Мін'юсту через свій світоглядний конфлікт з міністром. Він також нас запевняв, що про розподіл посад не йшлось, та поділився своїм баченням першочергових завдань.

Ключовим елементом для боротьби з корупцією має бути політична воля. Якщо її нема, то якими б хорошими не були закони та прекрасною антикорупційна інфраструктура, результатів не варто очікувати. Те, що є у Зеленського – щира і рішуча політична воля до змін,

– додав він.

Не виключив експерт і того, що Володимиру Зеленському будуть встромляти палиці в колеса та заважатимуть працювати. Але якщо він впроваджуватиме потрібні для українського народу зміни, а парламент їх не підтримуватиме, тоді люди про це знатимуть. А, оскільки через кілька місяців парламентські перегони, тож люди зможуть оцінити роботу депутатів вже під час наступної кампанії.



Депутатам доведеться визначатись, кого вони підтримують

Заздрість сусідська

Ближче до восьмої в штабі побільшало російськомовного люду з яскраво вираженим московським акцентом. Звісно, журналістка 24 каналу не змогла стояти осторонь і поцікавилась – звідки ці браві хлопці? З’ясувалось, що це видавець інтернет-видання "Медіазона" та власкор видання "Медуза", які приїхали в Україну висвітлювати президентські перегони.

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Видавець інтернет-видання "Медіазона" Петро Вєрзілов поділився своїми враженнями від кампанії.

Передовсім, мені імпонує Володимир Зеленський як президент нового типу. По-суті, це буде перший в пострадянському просторі президент нового покоління, який не відноситься до бізнесу чи політноменклатури. Прихід людини ззовні будь-якої політичної конструкції буде вкрай корисним для країни і подасть гарний приклад для сусідів, які не страждають від надлишку демократії,

– сказав Петро Вєрзілов.

Його колега, власкор видання "Медуза" Ілля Жегульов сказав, що страшенно заздрить Україні і тому, що у нас відбувається.

В результаті свободи вибору змінюється влада і система вибору. Я не можу сказати, яким Володимир Зеленський буде президентом, але його слова на адресу Петра Порошенка – я не ваш опонент, я ваш вирок, сказали дуже багато. Мені це імпонує. На жаль, російська політична система навіть близько не підібралась до того, щоб опоненти перетворювались на вироки,

– додав Ілля Жегульов.

Загалом, атмосфера в штабі була доволі спокійна та розслаблена. Можна сказати, що Володимир Зеленський прийшов до перемоги легко і жартівливо, а от як він керуватиме країною – будемо дивитись та пильно оцінювати.

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Коли Зеленський стане президентом України? Наразі триває підрахунок голосів. За результатами опрацювання близько 90% бюлетенів, лідирує Володимир Зеленський – він отримав 73,17% голосів. У Петра Порошенка – 24,5%. До 1 травня ЦВК має офіційно назвати ім’я нового президента України. Інавгурація Володимира Зеленського повинна відбутися не пізніше, ніж 3 червня.



Результати екзит-полу у другому турі виборів: переміг Зеленський