Про що говоритиме Зеленський під час нормандської зустрічі: Пристайко озвучив головні тези

У Парижі українська делегація підніме низку питань, які вважає ключовими для вирішення конфлікту на Донбасі. Так, на саміті "нормандської четвірки" буде йтися про виведення збройних формувань, звільнення полонених та повне припинення вогню.

Нема значення, де Україна висловлюватиме цю позицію – за спільним столом переговорів, а чи ж тет-а-тет (з Росією – 24 канал). Про це глава українського МЗС повідомив у твіттері.

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Повне і постійне припинення вогню, наш контроль над кордоном єдиної неподільної держави, роззброєння і виведення незаконних збройних формувань, місцеві вибори за нашим законодавством – основні елементи позиції на завтра,

– наголосив він.

До цього Пристайко назвав головну "червону лінію", від якої дипломати не відступлять "ні на міліметр".

Повне і постійне припинення вогню, наш контроль над кордоном єдиної неподільної держави, роззброєння і виведення незаконних збройних формувань, місцеві вибори за нашим законодавством - основні елементи позиції на завтра. Немає значення, за спільним столом переговорів чи тет-а-тет — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 8, 2019

Що відомо про зустріч у нормандському форматі: