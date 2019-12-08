Про що говоритиме Зеленський під час нормандської зустрічі: Пристайко озвучив головні тези
У Парижі українська делегація підніме низку питань, які вважає ключовими для вирішення конфлікту на Донбасі. Так, на саміті "нормандської четвірки" буде йтися про виведення збройних формувань, звільнення полонених та повне припинення вогню.
Нема значення, де Україна висловлюватиме цю позицію – за спільним столом переговорів, а чи ж тет-а-тет (з Росією – 24 канал). Про це глава українського МЗС повідомив у твіттері.
Важливо: Зустріч "нормандської четвірки": відомий графік Зеленського у Парижі
Повне і постійне припинення вогню, наш контроль над кордоном єдиної неподільної держави, роззброєння і виведення незаконних збройних формувань, місцеві вибори за нашим законодавством – основні елементи позиції на завтра,
– наголосив він.
До цього Пристайко назвав головну "червону лінію", від якої дипломати не відступлять "ні на міліметр".
Що відомо про зустріч у нормандському форматі:
- Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
- У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення нормандського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.