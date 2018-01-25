Про що говорив Порошенко в Давосі

Про успішні, на його думку, нововведення президент розповідав світовим лідерам на форумі у Швейцарському Давосі. На традиційному українському сніданку. Щоправда сказане Порошенком, закордонні партнери України сприйняли неоднозначно.

На форумі у Давосі Петро Порошенко похвалився реформами в Україні. Говорив про нововведення у медицині, пенсійній та судовій системах. Також – згадав про сильну армію і нові закони про приватизацію.

Я можу сказати, що це була найуспішніша осінь реформ. Ніхто не очікував, що ми будемо такими щасливими й ефективними. Осінь реформ означає, що була проведена пенсійна реформа, про яку говорили 20 років, і ось вона нарешті відбулася. Медична реформа, часом болюча, освітня реформа,

– сказав Президент України Петро Порошенко.

Також Президент запевнив, що прискорить підготовку законопроекту про антикорупційний суд до другого читання. Його ухвалення від нашої країни вимагає Євросоюз. Судову реформу в Україні не можуть впровадити вже більше двох років. Тим не менше, Порошенко вважає її завершеною.

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У своїй промові Порошенко згадав і про співпрацю з Міжнародним валютним фондом. З главою організації Крістін Лагард гарант зустрівся вранці за зачиненими дверима. Після перемовин – анонсував створення Бюро фінансових розслідувань та майбутні реформи в податковій сфері.

Крім того, у Давосі Порошенко провів переговори з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху, віце-президентом Єврокомісії Марошем Шефровичем, екс держсекретарем США Джоном Керрі і зі старшим радником та зятем Дональда Трампа, Джаредом Кушнером. А от з самим президентом США – Порошенко зустрінеться завтра.