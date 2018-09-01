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Про що говорив Порошенко з делегацією Конгресу США

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Зустріч Порошенка
Зустріч Порошенка / president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко у Вашингтоні на зустрічі з делегацією Конгресу США обговорив посилення санкцій проти Росії.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента.

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"Петро Порошенко висловив вдячність за важливу роль Конгресу США у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи послідовну підтримку надання Україні летальної оборонної зброї та посилення санкційного тиску на Росію", – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що сторони скоординували подальші кроки з посилення міжнародних зусиль для деокупації українського Криму і Донбасу. Порошенко також звернув увагу на протиправну діяльність Росії в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

Відбувся обмін думками щодо загроз для енергетичної безпеки Європи через реалізацію проекту "Північний потік-2",
– додає прес-служба. 

Також Порошенко висловив надію на підтримку конгресменами зусиль України, спрямованих на офіційне визнання США Голодомору геноцидом українського народу.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Новини США Санкції Північний потік-2
Джерело: 24 Канал
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