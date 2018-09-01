Про що говорив Порошенко з делегацією Конгресу США

Президент України Петро Порошенко у Вашингтоні на зустрічі з делегацією Конгресу США обговорив посилення санкцій проти Росії.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента.

Читайте також: Порошенко поїхав на церемонію прощання з Маккейном

"Петро Порошенко висловив вдячність за важливу роль Конгресу США у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи послідовну підтримку надання Україні летальної оборонної зброї та посилення санкційного тиску на Росію", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони скоординували подальші кроки з посилення міжнародних зусиль для деокупації українського Криму і Донбасу. Порошенко також звернув увагу на протиправну діяльність Росії в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

Відбувся обмін думками щодо загроз для енергетичної безпеки Європи через реалізацію проекту "Північний потік-2",

– додає прес-служба.

Також Порошенко висловив надію на підтримку конгресменами зусиль України, спрямованих на офіційне визнання США Голодомору геноцидом українського народу.