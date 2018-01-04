Про що люди говорять уві сні: відповідь науковців

Сонні бурмотіння негативніші, аніж звичайна мова – у них у чотири рази частіше вживається слово «ні» і в 800 разів частіше – лайка.

Про це свідчать дані французьких сомнологів, повідомляє Knife.

Дослід проводили у лабораторії на 230 добровольцях. Усього науковці записали близько 900 уривків фраз.

59% сказаного за ніч не вдалося розібрати – це було невиразне бурмотіння, шепіт або сміх. З того, що піддалося розшифровці, 24% становили негативні висловлювання, 22% містили лайку, в 10% випадків зустрічалося слово "ні".

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Як додав доктор Карл Бейз з Колумбійського університету, розмови уві сні мають більш складну структуру, ніж вважалося раніше.

Експерт відзначив, що висловлювання були граматично вірними, а це є свідченням активної роботи мозку на всіх стадіях сну.

Висновки дослідження співзвучні з теорією "симуляції загрози", згідно з якою людина стикається з неприємностями уві сні, щоб наяву легше їх долати.