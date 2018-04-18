Про що може свідчити відчуття постійного голоду

Постійний легкий голод може бути сигналом про нестачу в організмі низки мікроелементів, зокрема, вітамінів, або про розвиток хвороб.

Про це розповіла лікар-дієтолог Людмила Бабич, передає ГолосUA.

За її словами, люди споживають набагато більше їжі, ніж потрібно організму. Окрім того, значну частину спожитої їжі людина навіть не запам'ятовує.

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Але гірше за це все може бути стан постійного відчуття голоду. Дієтолог зазначає, що це може бути сигналом прояву депресії або симптомами певних порушень в роботі організму.

Різке збільшення апетиту може свідчити про нестачу цинку в організмі. Тоді варто включити в раціон більше м'яса, печінки, морепродуктів та листових овочів.

Якщо ви не схильні до переїдання, але останнім часом постійно хочете щось з'їсти, швидше за все, це сигнал, що в організмі не вистачає кремнію. Включайте в свій раціон по жменьці горіхів і насіння щодня,

– зазначила Бабич.

А якщо у вас взагалі нема апетиту – це може бути пов'язане з психологічним станом та свідчити про нестачу деяких вітамінів і мікроелементів в організмі.

Зокрема, може бути харчовий аскетизм – нестача марганцю, вітаміну В1 і В2. Тоді варто щодня потроху їсти печінку і бобові, яловичину, свинину, м'ясо індика, нежирні сорти риби, мигдаль і волоські горіхи.