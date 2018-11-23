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      Про що можуть говорити Президент України та кум президента Росії

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      Можливо, українці про факт регулярних зустрічей Петра Порошенка і Віктора Медведчка і не дізналися б, якби не пильне око журналістів-розслідувачів програми "Схеми": вони зняли на відео автомобілі супроводу кума Путіна і під Адміністрацією глави держави, і під його маєтком у Козині. І припускають, що зустрічі ці відбувалися не просто задля того, щоб каву попити.

      Зустрічі Медведчука і Порошенка намагалися замовчувати, але після виходу програми "Схеми" в Адміністрації Президента підтвердили: політики дійсно спілкувались.

      Читайте також: Що насправді пов'язує Віктора Медведчука та Петра Порошенка: журналістське розслідування

      Зустрічалися, мовляв, бо президент хотів висловити невдоволення тим, що Кремль затягує зі звільненням українських політв'язнів. Саме тому і приїжджав до Порошенка Медведчук, який є Спецпредставником СБУ з питань звільнення заручників в Мінській групі. Та для чого впускав президент людину, яку порівнює з "чортом", у власну оселю – питання відкрите.


      Для чого впускав президент людину, яку порівнює з "чортом", у власну оселю?

      Політолог Михайло Басараб зазначив, що президент-патріот та проросійський політик могли обговорювати тільки дві речі: бізнес і політику. А от які спільні бізнес-інтереси можуть бути у Порошенка і Медведчука – розповів нардеп Сергій Лещенко. Він стверджував, що за допомогою СБУ Порошенко зачистив ринок скрапленого газу для себе та Медведчука.

      СБУ почали тиснути на трейдерів, а в цей час на ринок зайшли чотири фірми, які пов'язані безпосередньо з Медведчуком,
      – сказав Лещенко.

      Натомість СБУ вперто не помічає загрози в сепаратистській риториці Медведчука. Кум російського президента не боїться публічно закликати до федералізації України. Не бачать загрози в таких словах і на Банковій. Навпаки, Медведчуку дозволили повернутися і в публічну політику, і на екрани. Кум Путіна взяв під контроль два телеканали – 112 та NewsOne. Увійшов в проросійську партію "За життя" і разом з Юрієм Бойком та Вадимом Рабіновичем виношує плани йти на вибори 2019 року. Бойко висунуть в президенти, а Медведчук з Рабіновичем зайдуть в парламент.


      Бойко висунуть в президенти, а Медведчук з Рабіновичем зайдуть в парламент

      За такою короткозорістю Банкової можуть стояти політичні причини – зокрема, майбутні вибори.

      По-перше, у президента розраховують на те, що проросійськість і демонічний імідж Медведчука злякають виборців і підштовхнуть згуртуватись навколо президента-воїна і президента-патріота, яким представляють його в кампанії політтехнологи.

      А по-друге, новоспечений політичний партнер Медведчука, Юрій Бойко, має стати для Банкової спаринг-партнером на президентських виборах. Колишній регіонал і опоблоківець – єдиний серед потенційних претендентів на головне крісло, кого Петро Порошенко ще має шанс перемогти. 

      Нагадаємо, Віктор Медведчук не перше десятиліття відкритий провідник російського впливу в Україні. Він не приховує своїх дружніх партнерських стосунків з Володимиром Путіним. Народний депутат Єгор Соболєв розповів 24 каналу, що вважає найсумнішим у цій ситуації те, що в умовах війни за незалежність, коли від Росії йде найбільша загроза нашої державності, керівник країни має з кумом Путіна настільки тісні стосунки.

      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини України Петро Порошенко Новини політики Розслідування Україна – Росія Віктор Медведчук Вадим Рабінович Юрій Бойко
      Джерело: 24 канал
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