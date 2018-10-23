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      Про що найчастіше брешуть на сайтах знайомств

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      Про що найчастіше брешуть на сайтах знайомств
      Про що найчастіше брешуть на сайтах знайомств / joanncohen.com

      Майже чверть молодих людей шукає іншу половинку в Інтернеті – за допомогою сайтів та додатків для знайомств.

      Про це пише дослідник соціальних медіа Девід Марковіц, інформує The Conversation.

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      Попередні дослідження, які зосереджувалися на профілях людей в додатках свідчать про те, що чоловіки найчастіше брешуть про свій ріст та роботу. А от жінки схильні применшувати вагу та виставляти недостатньо точні фото.

      На сайтах знайомств жінки схильні применшувати вагу
      На сайтах знайомств жінки схильні применшувати вагу

      Дослідники проаналізували сотні повідомлень своїм партнерам, які вони відправили до особистої зустрічі, але після збігу симпатій.

      Понад 200 учасників надали історію листувань з іншими партнерами та вказали, які неточності були. Деякі з них пояснювали, чому вони брехали іншим людям.

      Фахівці виділили 2 типи брехні:

      1. Спотворений спосіб подати себе

      Так, деякі користувачі хотіли здаватися більш привабливими, тому вони брехали щодо кількості відвідувань в зал. А щоб сподобатися релігійній людині – імітували видимість спільних інтересів, тобто брехали про добре знання Біблії.

      Деякі користувачі брехали щодо кількості відвідувань в зал
      Деякі користувачі брехали щодо кількості відвідувань в зал

      2. Небажання зустрітися

      Щоб не образити інших людей або не видатися грубив, користувачі вигадували безліч причин, щоб відмовитися від побачення – "ввічливу брехню". Серед них – історії про втрату телефонів, низький акумулятор.

      Якщо ж відкинути бажання збрехати людині на благо, то лише 7% випадків були справжнім обманом.

      Дослідники припускають, що лише деякі люди – закоренілі брехуни, а більшість – досить чесні. Якщо обману буде досить багато, то людині буде важко виділити правдиві речі. Також відверта брехня підриває довіру.

      Більшість користувачів сайтів знайомств не брешуть
      Більшість користувачів сайтів знайомств не брешуть

      Також учасники зазначили, що кількість власної брехні вони зіставляли з потенційним розміром обману від їхнього співрозмовника.

      Тобто коли учасник чесний, то це він очікує це від свого партнера. А ось якщо він шукає стосунків та багато бреше, то інші в його очах стають такими ж брехунами.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я LifeStyle Психологія
      Джерело: 24 Канал
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