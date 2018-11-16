Про що не варто думати під час вагітності

Часто жінки під час вагітності занадто переймаються проблемами, впадають у паніку. Психологи розповіли, які страхи потрібно відкинути під час вагітності.

Про це інформує портал "Наша Мама".

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1. Не вдавайтеся до морального самознищення

Під час вагітності відкиньте думки про те, що ви винні у тому, що не купили автомобіль, квартиру, не зробили ремонт. Не варто картати себе за вчинки, які робили до вагітності.

2. Не ідеалізуйте свої материнські обов’язки

Не беріть занадто багато на себе. Під час вагітності жінки хочуть здаватися кращими, ніж вони є, а відтак – беруть на себе більше, ніж можуть зробити.

3. Не звинувачуйте себе у надмірній емоційності

Ви не винні, це лише сплеск певних гормонів, які змінюються під час вагітності.

4. Не бійтеся набрати вагу

Для здоров’я малюка і жінки потрібне правильне харчування. Тому не картайте себе за зайвий набраний кілограм.

Психологи радять вагітним більше спілкуватися з рідними. Особливо корисним спілкування буде з іншими вагітними.



Більше спілкуйтеся з рідними

Пам’ятайте, головне – це здоров’я дитини та жінки!

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